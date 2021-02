Su cobijo el apoyo; su techo cualquier rincón

Compartir esta publicación













Por EMMA TREVIÑO

Resguardados en una pared del que fue un templo evangelista, frente a la plaza Insurgentes, que prácticamente es el hogar de los indigentes, personas sin hogar buscan protegerse del crudo frío que quema la piel. Acurrucados, sentados y algunos de pie, sólo piden más cobijas.

El frío cala hasta los huesos, pero para José, Roberto y Pedro, no hay muchas opciones, su hogar es la plaza y cualquier calle donde los agarre el cansancio.

No tienen ninguna otra muda de ropa, sólo la que traen puesta, desgarbada y vieja, así como una delgada y pequeña cobija que les regalaron, por lo que, al caer la noche, aseguran dormirán como “sardinas”.

Ven con temor la llegada de los menos 7 grados pronosticados para mañana lunes-amanecer de martes; lo único que piden es una cobija y chamarra que les obsequien.

“Sin cobija, sin ropa, y esta que traigo está mojada, me tocará dormir remojado y con este frío, peor”, dijo José Pérez, originario de Sabinas Hidalgo, quien tiene 10 años ya en Nuevo Laredo.

Sentado sobre una vieja cubeta y cubriéndose con una cobija, trata de protegerse del frío. “No sé si pase la noche, si despierte, tengo 73 años, y ya no aguanto mucho el frío; no tengo trabajo, nadie me da; ser indigente no le da confianza a las personas”, expresó.

Roberto Galindo tiene 50 años, es compañero de José, también vive en la plaza, duerme sobre una de las bancas; en el día trabaja como “lavacarros” y le cuida a la gente sus vehículos a cambio de unas monedas. De ser migrante pasó a la indigencia, ya ni recuerda desde cuándo, sólo que lleva 35 años en esta ciudad; ahora para poder soportar el frío y el hambre, de pronto todos juntan sus monedas y se compran una botella de licor.

“A veces vienen los hermanos (activistas religiosos) y nos traen comida y bebida caliente, pero no es seguido, es esporádico, y de alguna manera tenemos que mitigar el frío”, comentó.

Con la mirada baja, José Escalante, de 51 años, originario de Torreón, platicó que en climas como el actual se las ingenia para hacer su propia chamarra, con bolsas para la despensa que va juntando a su paso, pues no tiene pertenencias más allá de la ropa que viste para soportar el frío. Duerme en el quiosco de la plaza Insurgente, o en una de las bancas con alguno de sus compañeros de existencia que ha hecho al paso de los años en la ciudad.