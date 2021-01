Sube y baja en la frontera gana premio como mejor diseño del año

Una colección de varios sube y baja que durante un tiempo permitieron a los niños a ambos lados del muro fronterizo entre México y Estados Unidos fue reconocido en la edición 2020 de los premios Beazley, otorgados por el Museo del Diseño de Londres.

El juego infantil fue diseñado por los arquitectos Ronald Rael y Virginia San Fratello con la finalidad de que los menores de ambos lados de la frontera interactúen entre sí. El sube y baja ganó en la categoría de Mejor Diseño de Arquitectura.

Los tres sube y bajas color rosa salvaje fueron instalados a través de las tablas del muro, un extremo se encontraba en el suburbio Sunland Park de El Paso, Texas, y el otro en Ciudad Juárez, México.

El Museo del Diseño declaró al proyecto ganador de la competencia Diseños Beazley del Año 2020, entre 74 proyectos de diseñadores del todo el mundo.

Now in its thirteenth year, the @DesignMuseum‘s annual exhibition and awards, #BeazleyDesignsoftheYear, celebrates the most original and exciting design from right across the globe. View the full film to find out who won! > https://t.co/NDPal24WQw@BeazleyGroup pic.twitter.com/CMkQFsG2Ew

— Design Museum (@DesignMuseum) January 19, 2021