VIDEO: Suegra e hija cachan a esposo con su amante en camión urbano

Sin importarle las miradas de los demás usuarios una esposa y la suegra increparon a un hombre identificado como “Fernando” por encontrarlo con “la otra” en pleno camión

En redes sociales se viralizó un video en el que se observa como un hombre es interceptado por dos mujeres, presuntamente su esposa y su suegra, quienes le golpean al haberlo encontrado con “la otra” en pleno transporte público.

De acuerdo con información que circula en redes sociales, los hechos sucedieron en el municipio de Apodaca, Nuevo León en un camión de ruta.

En el video se observa como la pareja viajaba en el camión, cuando dos mujeres quienes serían la esposa y la suegra, se lanzan contra él y la mujer que lo acompaña mientras le reclaman de que dejará a su hijo en el abandono.

La presunta esposa, quien está embarazada, enfrenta a golpes y gritos, así como un sin fin de groserías.

“Fíjate como me dejaste pende… por esta perr… No te duele lo que me hiciste, dime, dime, abandonaste a tu hijo y me dejaste embarazada por esta perr…” gritaba con impotencia la esposa.

Mientras la esposa está casi encima de la pareja, la amante le anima a que se calme, porque le hará daño el coraje… esto enfureció más a la esposa quien se les echó encima.

La madre de la mujer comenzó a reclamarle también y a pedirle a los usuarios a que llamaran a la policía para que no dejaran ir a “Fernando”.

