Sufre el Poniente nuevo megacorte de agua

Compartir esta publicación













Sin previo aviso y sin motivo ni explicación miles de usuarios se quedaron sin el servicio de agua por varias horas, mientras que otros sufrieron baja presión.

Los afectados fueron vecinos de colonias como Mirador, Las Torres, Los Cántaros, Buenavista, entre muchas otras.Dejar sin agua a los neolaredenses es una costumbre constante para los administradores de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado -Comapa-, quienes al menos una a dos veces por mes, suspenden el servicio en diferentes puntos de la ciudad.

“No hay agua en la colonia Mirador, igual que ayer y antier, la cortan desde temprano en la noche ya no se alcanza ni a bañar uno; aparte no avisan nada, no somos adivinos y siempre que hace calor salen con lo mismo.

En ninguna ciudad me había tocado una comapa tan irresponsable con sus servicios; es una pena ser frontera y tengan a la ciudad sin agua”, dijo Lizeth Arteaga.

Desde redes sociales, principalmente facebook, los usuarios manifestaron sus quejas ante la falta del servicio, asegurando que llevan hasta días sin el vital líquido.

“En la colonia Los Cántaros tampoco hay agua y como mencionan más personas, hay muy poca presión, y en la noche la cortan desde aproximadamente las 9:30 de la noche, ¿podrían informar por favor a que se debe?”, expresó en su cuenta de facebook Gerardo García.

Hasta el cierre de esta edición, Comapa no emitió ningún comunicado al respecto de la problemática de la falta de agua.

Sólo publicó un video, donde supuestamente se explica que el bajo nivel del río Bravo estaba afectando en el abastecimiento del agua, y sólo solicitó a los usuarios cuidar el uso del agua, más no señaló nada al respecto de las colonias sin agua.