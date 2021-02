Sufre IMSS falta de especialistas

Compartir esta publicación













El Hospital General de Zona No. 11 del Seguro Social tiene crisis de traumatólogos; de los tres, uno enfrenta la dura batalla del Covid-19; el otro se vio en la necesidad de ausentarse al fallecer su padre y el único disponible no puede operar, ya que el área para ello está descompuesta.

Eso afecta directamente a al menos cinco pacientes con más de tres semanas internados, algunos por daño en la cadera, otros en el tobillo, espera que ha provocado que la esposa de uno de ellos tuviera que dejar su empleo para cuidar de su marido las 24 horas.

A esto se suma la necesidad de 20 especialistas como pediatras, internistas, oncólogos, anestesiólogos, ginecólogos, entre otros. Situación que tiene molestos, pero temerosos, a los demás familiares pues el no actuar rápido perjudicaría a sus enfermos, pero además de que se contagien de coronavirus, al ser el IMSS también un hospital con atención Covid-19 con una ocupación del cien por ciento.

“Mi papá ya va para tres semanas y no nos han dado respuesta de nada, tiene 72 años, se cayó y se provocó una fractura de cadera, y nos acabamos de enterar que el arco en C no funciona desde la semana pasada; nos enteramos porque estamos buscando respuestas”, reveló Carmen Hernández.

En su caso el señor ya traía problemas para utilizar el inodoro, pero no le dan nada para eso, sí para las molestias de la fractura, y por su edad teme complicaciones ya que mientras más tiempo pase, más problemas puede tener para su recuperación.

“Yo subí a hablar con la subdirectora y me dijo que el jefe de cirugías está de vacaciones y al doctor que lo recibió, pero él dice que hasta que no le den autorización, y apenas el doctor Sandoval comentó a dos familiares de unos pacientes que el arco C no funciona”, manifestó, ya molesta por la falta de información por parte del personal una de las familiares.

Mientras que, en el caso de María, su esposo se fracturó el tobillo en varias partes; él también pasa las tres semanas, y ante la premura y la necesidad de cuidarlo en el hospital tuvo que dejar su empleo, situación que ya la está afectando, pues tiene niños pequeños.

La molestia de los familiares es grande, ya que la crisis de personal que enfrenta el nosocomio y la falta de equipo los vulnera a un contagio, no sólo a los enfermos sino a sus cuidadores, pues deben entrar y salir, mínimo para comer, irse a bañar y regresar a cuidarlos; y nadie les da una respuesta definitiva para cuándo van a operarlos.