Sufren 19 mil en Nuevo Laredo alguna discapacidad

En Nuevo Laredo más de 19 mil 127 personas -que equivalen al 4.5% de la población- tienen algún tipo de discapacidad y luchan por ser aceptados en una sociedad con etiquetas, que sólo ve condición y no la capacidad de lo que sabe hacer.

“En realidad no hay apertura, no hay una verdadera equidad , la gente siempre ve lo que no puede hacer en vez de lo que sí sabe hacer, por lo que mientras no se cambie esa cultura, esa mentalidad en casa desde la infancia, no se tendrá una verdadera equidad”, dijo Alma Rosa Luján, directora del Centro Educativo y de Rehabilitación A.C.

Situación que conlleva que las oportunidades educativas y laborales sean pocas, por lo que los obstáculos para que estas personas con capacidades especiales enfrentan más obstáculos, y esto se ve a diario, no hay suficientes cajones, y los pocos que hay son invadidos por personas que no tienen una discapacidad.

Dijo que es necesario crear fuentes laborales en base a sus capacidades y no por su discapacidad, ya que hay personas en sillas de ruedas con un intelecto increíble, pero la gente los limita en su capacidad física y no en su capacidad de lo que saben hacer.

“Están acostumbrados a verlos como una persona distinta o menor, no por su capacidad y valor; mientras no tomemos conciencia y no cambiemos esta cultura, todo será igual”, afirmó.

Explicó que hay situaciones como la de ir al médico o incluso a la escuela en las que son rechazados, y no porque la persona no tenga la capacidad, sino porque no hay rampas o adecuaciones para que tenga acceso al lugar.

Según el censo de Inegi -realizado durante el 2020-, el 4.5% de la población neolaredense tiene algún tipo de discapacidad, siendo el rango de edades de 60 años en adelante el segmento que más concentra un desempleo.

De acuerdo con el Inegi, el 70% de estas personas no pueden emplearse en fuentes formales, por lo que se ven en la necesidad de emplearse sin prestaciones y otros a autoempleo.

Y mientras la gente no cambie su cultura y cree empleo en base a sus capacidades y no por su condición por lo que no habrá oportunidades para ellos, finalizó Luján.