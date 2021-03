Suicidio de jóvenes; los padres pueden evitarlo

Compartir esta publicación













En la práctica particular de psicólogos en Nuevo Laredo, al menos tres de cada 10 consultas entre adolescentes y jóvenes manifiestan tener ideas suicidas, explicó Carlos Rábago Valdez, psicólogo clínico y congresista internacional.

Un suicidio joven será siempre una noticia triste con impacto social tremendo, el tema del suicidio se debe tocar con conciencia y con el corazón.

Según la OMS, el suicidio es la segunda causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años, destrás de los accidentes viales.

“Estamos en riesgo con nuestros adolescentes, estamos viendo (que) podría ser la primera causa de muerte. Tenemos fe de que eso no suceda, los especialistas de salud mental estamos trabajando muy fuerte para evitarlo”, aseguró Rábago Valdez.

¿Qué pasa con el suicidio? Créeme que es un aspecto que tiene muchos factores para que suceda con adolescente, y déjame decírtelo, papá, mamá que tienes adolescentes, siempre es importante estar al pendiente de la conducta de los hijos.

Rábago Valdez manifestó que a través de la conducta dan un grito desesperado.

“Nos piden el auxilio, nos dicen que está pidiendo ayuda, tenemos que analizarla, ya que es la pauta de la salud mental y ver que nuestro hijo no está presentando alguna patología mental que están prevaleciendo en los adolescentes, como la depresión, esquizofrenia paranoica y la bipolaridad”, detalló.

La depresión, dijo, es aquella que te lleva a la pérdida de la voluntad.

“Se dice que la depresión te roba la voluntad, lo único que hace es roblarle la voluntad de levantarse, de vivir, soñar, lo está orillando a ese espacio obscuro, que seguramente terminara en un suicidio”, explicó.

En este sentido, expresó, viene la otra parte, la esquizofrenia paranoica, es otro trastorno mental que está muy relacionado al suicidio, es entonces que el paciente refiere que escucha voces y estas les ordenan causarse daño o lastimar terceras personas, y esto, es la parte más peligrosa de un paciente psiquiátrico, y que no ha sido diagnosticado.

El otro factor mental, dijo, es la bipolaridad que está relacionada con el suicidio, y esta es cuando una persona con bipolaridad tiene su parte maniaca de euforia, pero de la depresión, tiene los dos polos, feliz con muchos proyectos y de pronto siente que no vale nada, que nadie lo apoya.

“Esta es la dinámica del suicidio, como “siento que no valgo, que no importo, episodio depresivo, esquizofrénico y la bipolaridad, viene la idea de quitarse la vida”.

Detalló que una persona con ideas suicidas vive tres momentos: pensando en quitarse la vida, terminar con todo esto, el pensar cómo va a realizarlo, planearlo y cómo lo ejecutarlo.

ATENCIÓN A LOS ADOLESCENTES CRUCIAL

La atención de los padres hacia sus hijos es crucial para evitarlos, ya que muchos de ellos se hubieran podido evitar, afirmó Rábago Valdez, especialista en jóvenes.

Resaltó que los padres deben de ser congruentes con los hijos, ya que gran parte de los suicidios de los jóvenes, fuera de la pandemia, de la salud mental, pudieran haber sido evitados si ellos estuvieran al pendiente de lo que pasa con los adolescentes.

“Si estuviéramos al pendiente de los que pasa con nuestros hijos, hay algo que se llama mensaje de muerte, es algo que nuestros hijos no están diciendo que ellos ya están pensando en morir, en suicidio, en acabar con lo que a ellos les abruma, les tortura, que los ponen en crisis existencial”, dijo.

El error de los padres es pensar que por que un hijo está bien vestido, bien comido y en casa está muy bien no es así; porque puedes traer a un hijo “con la panza llena, pero con el corazón vacío”.

RECONOCIMIENTO A LOS HIJOS

“Es ahí donde vamos trasmitiendo en ellos, en la parte afectiva, va ir entrando dolor, amargura, de tanto sentirse no amado, no integrado al grado de mejor querer acabar con su sufrimiento o por eso se llega al suicidio”, abundó.

Rábago Valdez destacó la importancia de reconocer las acciones en casa de los jóvenes, desde que no uso tanto la computadora, el teléfono o hasta por qué aseó su cuarto.

“Y no sólo señalamientos como: Eres el problema de la casa, ya no sé qué hacer contigo, nada más se batalla contigo, eres el único que me da problema, eres el único que me pone mal, lo que dice el joven, soy su problema pues voy acabar con eso; incluso hemos sabido de casos en donde dejan su carta póstuma en la que les dicen a sus padres que ya no serán un problema”, aclara Rábago Valdez.

Expresó que el amor que se dice tener por los hijos nos debe alcanzar para estar al pendiente de ellos, para escucharlos, para vencer cansancio, que como adultos tenemos que resolver como lo hacemos con los servicios, ya que esto es parte de nuestra labor, “o eres un papá proveedor o eres un papá completo”.

FAMILIARES

Las enfermedades de salud mental no son las únicas que influyen para el suicidio, están los factores familiares ¿porqué la familia? Ya que aquí se viven muchas cosas como: la separación de mamá y papá, divorcios, violencia familiar, pero también el abuso sexual tocamiento y demás.

Obviamente que con todo lo que se vive con el encierro en casa tristemente se disparó la violencia en todos los sentidos, verbal, físico, sexual y psicológica porque no se está acostumbrado a vivir mucho tiempo con la familia.

“Ya teníamos una dinámica de vida en donde cada uno hacía sus cosas, escuela, trabajo, regresábamos a casa y dentro de casa, cada quien hacía sus cosas, y hoy que la pandemia nos obliga a todos estar en casa, refugiarnos en casa de manera obligada, sale mi carácter, salen mis defectos como padre, como hijo, vienen la impaciencia, la intolerancia, el poco compromiso, el estrés, frustración, las demandas afectivas y todo esto genera la violencia”, señala Rábago Valdez.

FACTOR SOCIAL

Otro los factores que llevan al suicidio es cuando el adolecente enfrenta el bullying o burlas de sus compañeros por algún defecto físico, rechazo de los demás, el cyberbullying, se convierte en ataque, en objeto de burla que deteriora la autoestima, la confianza y seguridad en el adolecente.

“Se corre un riesgo, si el adolecente no está siendo bien acompañado en casa, no sólo ser proveedores, hay que llenar el corazón y dejar claro a los hijos que para eso estamos, somos los primeros responsables para darles seguridad a nuestros hijos, darle la confianza de que si algo está pasando afuera, que nosotros vamos a estar ahí, pero qué pasa cuando llegas a casa y nosotros no estamos disponible, pues se incrementa la inseguridad, la frustración le incrementamos.

“El de si es cierto de que no vales, si mi papá no está para mí; si las principales figuras que deberían de estar para ti, dándote apoyo, no te dicen que eres bonita, que te aman, no te escuchan”, refirió.

En esta parte social dijo que mucho de los suicidios tienen que ver la ruptura amorosa de los jóvenes, ya que son los primeros afectivos con sus parejas y ellos le dan mucho significado, y qué pasa cuando “rompen” con ellos, es un duelo muy fuerte para el adolescente, por lo que es importante reforzar su autoestima y que no será la primera ni la única relación que tendrán en sus vidas.

AMBIENTAL

Y si a estos factores le sumamos lo ambiental, en este caso la pandemia, lo cual para una adulto ha sido difícil adaptarnos, imagínate para un adolecente, a parte de sus problemas que tienen, estar en clase online es estresante para muchos, el encierro, el no convivir con sus compañeros.

SEÑALES

Destacó la importancia de las señales que mandan los jóvenes que están decididos a quitarse la vida, es cuando un joven se desprende de las cosas que jamás hubiera imaginado un padre, y está comenzando a preparar el terreno, quitando cosas significativas y que en su momento fueron muy importantes.

Otras de estas, es el aislamiento del adolecente, ya no quiere convivir con sus amigos, se la pasa encerrado en su cuarto, no cuida su aspecto físico, se aleja de la familia y se encierra en su propio mundo.

“Otro de los aspectos que hay que tomar en cuenta y poner atención es que gran parte de la falta de sueño, es un síntoma de la depresión, y cuando pasa esto, es muy pocas ganas tiene de salir, de cuidarse, por eso hay que estar muy al pendiente de mucho de nuestros jóvenes, ellos dejan de comer, ya que empieza a perder el interés de todo”, expresó.

Rábago Valdez dijo que los padres no están solos en esta problemática de salud mental existen muchas instancias para buscar apoyo profesional cuando el padre no sabe cómo enfrentar esta situación que afecta a sus hijos como: el Sistema DIF que cuenta con psicólogos, la Secretaría de Salud, el Centro de Salud Mental, INMUJER, Centro de Atención a la Mujer, así como los psicólogos particulares.