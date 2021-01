Suma Laredo 191 casos más de Covid-19 y NLD 26

LAREDO, TX .- Los casos de Covid-19 comenzaron a bajar en la ciudad y por segundo día consecutivo se reportaron menos de 200.

El domingo se reportaron 177 nuevos contagios y ayer lunes fueron 191, cifras muy por debajo de las registradas la semana pasada donde hubo poco más de 2 mil 500 contagios.

El reporte del Departamento de Salud indicó que se han hecho 235 mil 218 pruebas con 34 mil 690 resultados positivos y 32 mil 531 recuperados.

Además se informó que 237 están internados en los hospitales.

📣 We have 190 new cases and continue to see an increase. Hospitalization rate is at 48.77% (-12 hospitalizations from 01/17) with 82 patients in ICU. Stay home to slow the spread of COVID-19! For additional information, visit https://t.co/Y4oyGcCCTd#LaredoHealth #MaskUpLaredo pic.twitter.com/S5UWMBICEx

— City of Laredo (@cityoflaredo) January 18, 2021