Suman 10 muertos, entre ellos un policía, por tiroteo en supermercado de Colorado

TE PODRIA INTERESAR: Detienen a tirador en supermercado de Colorado: alcanzó a matar a 6, entre ellos un policía

En el tiroteo registrado en un supermercado de Colorado el lunes 22 de marzo, autoridades informaron que diez personas perdieron la vida, incluyendo el primer agente de policía que llegó al lugar.

In progress: Police are responding to an active shooter at a #KingSoopers Supermarket in #Boulder , #Colorado . Graphic video shows multiple people injured. @MSNBC @ABC @NBCNews @CBSNews @CNN @FoxNews

De acuerdo a información de la agencia EFE, el nombre del policía caído es Eric Talley. Más tarde la información fue confirmada también por el jefe policial Maris Herold.

🇺🇸 It's currently unclear how many people have been harmed.

Images are circulating of man (most likely the shooter) being escorted to a stretcher in handcuffs.

⚠️ If possible, continue to avoid the area near King Soopers on Table Mesa Road! ⚠️ pic.twitter.com/jBDjmYQptC

— Afro Liberation Front (@AfroFrontCo) March 22, 2021