Suman 137 muertes por Covid-19 en Laredo, Texas

LAREDO, TEXAS.- Con 218 nuevos contagios y cinco muertes más para llegar a 137, la prevalencia de infecciones por Covid-19 en Laredo llegó a su punto más alto desde marzo con un 36.6%, situación que preocupa mucho a las autoridades de salud.

Hasta ayer, las autoridades locales informan que se han aplicado 19 mil 98 pruebas en la ciudad y de esta cifra, 11 mil 489 resultaron negativas y 6 mil 629 positivas, subiendo 218 contagios de los 6 mil 411 reportados el domingo.

#CityofLaredo #COVID19Update 8/3 – As of 1pm – 19,098 people have been tested; 6,629 are positive (4,808 active); 11,489 are negative; 980 are pending; 1,684 have recovered; and 137 have passed. 207 are hospitalized (69 in ICU)

For more information: https://t.co/hRQHb5SCMF pic.twitter.com/nLeMHK7hOr

— City of Laredo (@cityoflaredo) August 3, 2020