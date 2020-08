Suman 232 muertos en Laredo por Covid-19

La ciudad de Laredo reportó ayer 72 nuevos contagios y 3 defunciones por causas atribuibles al Covid-19.

Con los últimos casos la ciudad suma 10 mil 417 positivos en el transcurso de la pandemia, aunque de éstos, 9 mil 304 que representan el 89.3% de los diagnosticados, ya superaron el virus y apenas 9.9% (mil 39) pacientes aún lo portan, mientras que de esta última cantidad 158 están internados en alguno de los hospitales de la localidad luchando contra el Sars Cov 2.

TE PUEDE INTERESAR: Reporta Laredo, Texas 72 nuevos contagios y 3 defunciones

El 2.2% (232) de los pacientes con Covid-19 ha perdido la batalla contra este mal, en el transcurso de la pandemia.

Para llegar a detectar más de 10 mil casos de coronavirus, Laredo ha realizado 32 mil 494 pruebas que equivalen al 12.4% de su población que asciende a 261 mil 639 personas según el último censo del 2018.

#CityofLaredo #COVID19Update 8/26 – As of 12pm –32,494 people have been tested (98 pending); 10,417 are positive (1,039 active); 9,304 have recovered (estimated); and 232 have died. 158 hospitalized (64 ICU) For more information: https://t.co/hRQHb5SCMF pic.twitter.com/GF4gCAxIKh

— City of Laredo (@cityoflaredo) August 26, 2020