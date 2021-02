Covid-19: Suman en los dos Laredos 12 muertes más

LAREDO, TX.– La pandemia de Covid-19 continuó con su ola mortal en la ciudad al reportarse ayer otras siete muertes, entre ellas la de un joven de poco más de 20 años.

El reporte del Departamento de Salud indicó que también se reportaron 270 nuevos contagios para llegar a 40 mil 818, desde el comienzo de la pandemia en marzo del 2020.

Sobre las siete muertes se informó que fueron cuatro mujeres entre 40 y 90 años, además de tres hombres entre los 20 y los 60 años.

Con estas defunciones ya suman 657 decesos en 11 meses, incluidas 25 reportadas en los primeros tres días de febrero.

Se añadió que se han practicado 278 mil 644 pruebas con mil 439 personas con el virus activo y 38 mil 485 recuperadas.

SIGUEN MUERTES

Nuevo Laredo, por su parte, reveló ayer a través de la Secretaría de Salud de Tamaulipas cinco defunciones asociadas al Covid-19 para sumar 94 en lo que va del año y 562 en el transcurso de la pandemia en la ciudad.

En el mismo reporte de la SST, se dieron a conocer 5 nuevos contagios de Covid-19, enfermedad que acumula ya 4 mil 516 casos en la ciudad, de los cuales 3 mil 519 se estiman como recuperados y 435 que aún portan el virus.

COVID-19 UPDATE (02/03): 266 new cases. Hospitalization rate is at 41.05% (-24 hospitalizations from 02/02) with 71 patients in ICU. Stay home to slow the spread of COVID-19! For more details, visit https://t.co/sOOgae9daY #LaredoHealth #MaskUpLaredo #StopTheSpread pic.twitter.com/RjQnt7hZCc

— City of Laredo (@cityoflaredo) February 3, 2021