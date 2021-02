Super Bowl 2021; Dónde y cómo ver EN VIVO el partido y el show de medio tiempo

Todo está listo para el Super Bowl LV donde se enfrentarán los Chiefs de Kansas City, que buscarán su segundo título consecutivo de la mano de Patrick Mahomes, y los Buccaneers de Tampa Bay, que, en caso de ganar, podría significar el séptimo anillo de Tom Brady.Fecha y horario del Super Bowl 2021 en MéxicoEl Super Bowl LV se jugará el próximo domingo 7 de febrero en punto de las 17:30 horas, tiempo de México, en el Raymond James Stadium de Tampa Bay.

Los Chiefs de Kansas City tuvieron un récord de 16-2 en la temporada regular y avanzaron tras vencer a los Bills de Buffalo en la final de la Conferencia Americana.

For the first time ever, this Super Bowl matchup will feature QBs who have both won league MVP and Super Bowl MVP honors! pic.twitter.com/S5RIeQo5ge

— Kansas City Chiefs (@Chiefs) February 3, 2021