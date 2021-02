Supermercado anti cubrebocas causa polémica en redes (VIDEO)

Un supermercado ‘anti cubrebocas’ ha generado polémica en las redes sociales por evadir las restricciones para prevenir el covid-19 en Florida, EE.UU.

Un reportero de NBC difundió un video en el que se muestra a compradores y trabajadores del supermercado que prescinden de las respectivas medidas de protección.

El periodista Sam Brock reseñó su visita a la tienda Oakes Farms Market, este miércoles, para comprar un sándwich, y dijo que se sorprendió al ver que las personas evadían el uso del cubrebocas y el distanciamiento social, eludiendo los mandatos de las autoridades.

La escena ha llamado la atención a más de uno, pues, según los reportes, el estado de Florida tiene un promedio de 10.000 nuevos casos cada día. El video cuenta ya con más de 3,6 millones de reproducciones en Twitter y sobre 60.000 interacciones, muchas de ellas para manifestarse en contra del desacato.

“Vivo a 10 minutos de esa tienda de comestibles, y es absolutamente sorprendente ver la falta de procedimientos contra el covid-19 en todas partes de ese local…”, escribió una internauta al publicar la foto de un anuncio del supermercado que remarca las directrices acerca del uso de mascarillas.

“Los miembros de nuestro encantador gobierno han ordenado que todas las personas que entren en las instalaciones interiores lleven un cubrebocas. Si usted tiene una condición médica que le impida usar una mascarilla, está exento de esa orden”, reza el texto del letrero.

Asimismo, el cartel especifica que si los empleados del supermercado ven a una persona sin mascarilla, asumirán que se trata de “una condición médica” y le darán la “bienvenida al interior”, para apoyar su negocio.

Finalmente, esos establecimientos aseguran que bajo la Ley de Portabilidad y Responsabilidad de Seguros de Salud de EE.UU. (HIPPA, por sus siglas en inglés) y de la Cuarta Enmienda, no pueden preguntarle a nadie “sobre su condición legal”.

