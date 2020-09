VIDEO: Surfista muere al ser atacado por un tiburón en Australia

Un tiburón mató este martes a un surfista en un raro ataque ocurrido en la ciudad de Gold Coast, en la costa este de Australia, en unas aguas que están protegidas con redes, informa AP.

El hombre, de unos 50 años, fue llevado hasta la playa de Greenmount por otros surfistas y socorristas con mordeduras en las piernas, detalló William Houghton, jefe del Servicio de Ambulancias del estado de Queensland.

TE PUEDE INTERESAR: Niño de 2 años adopta perrito que padece el mismo defecto de nacimiento

Los servicios de emergencia desplazados al lugar atendieron rápidamente a la víctima, que acabó falleciendo a causa de la gravedad de sus heridas, recoge el canal 9News.

“Todo el mundo corría, había niños llorando en la arena. Algunas personas estaban de pie mirando y no podían creer lo que estaban viendo”, contó Leo Cabral, un surfista local, quien se encontraba en la playa con su hijo de 13 años.

#BREAKING: A man has been killed in a shark attack at Greenmount Beach on the Gold Coast. @kathrynforan

MORE: https://t.co/M4AtCeyK0M #9News pic.twitter.com/Id00bgTks2

— Nine News Queensland (@9NewsQueensland) September 8, 2020