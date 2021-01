¡Cuidado! Aplican nueva estafa a vendedores en redes sociales

Compartir esta publicación













La policía cibernética alerta a los mexicanos sobre una nueva modalidad de estafa de la que son víctimas los vendedores en redes sociales.

Este nuevo modo de cometer fraudes se realiza por medio de un cheque sin fondos. Vendedores independientes en redes sociales son los más vulnerables de ser víctimas de este modus.

“Fuimos a vender una cámara, y estuvieron apresurándome porque me habían depositado 11 mil 500 pesos que sólo aparecen en movimientos”, narró una persona afectada.

“Nos pedía que llamasemos al banco. Después de mucho insistir para que diesemos la cámara, no nos caía el dinero.

Tras la insistencia de los compradores, la persona víctima de la estafa, decidió llamar al banco para aclarar lo ocurrido.

“Por lo que le dije que no nos salía el dinero en saldo disponible y no nos entraba el dinero así que la cámara no salía. Finalmente hablo con el señor, le expongo lo que ocurre y que cuando el dinero entre le enviamos nosotros la cámara”.

Ejecutivos de la banca, explicaron a la persona afectada que a pesar de realizarse el movimiento, el dinero no se depositaba, pues se había realizado el depósito con un cheque sin fondos.

“Hasta que llamando al banco, el dinero no se ingresó en efectivo como decían, sino a través de un cheque a fondo perdido, así que sí sale en movimientos pero no en saldo.

“Y para sorpresa si el cheque no tiene fondos pierdes lo que vendes sin que te llegue nunca el dinero. Muchísimo cuidado con las ratas. Afortunadamente nos dimos cuenta a tiempo”.