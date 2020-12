Suspenden clases el próximo viernes

Compartir esta publicación













El viernes habrá suspensión de clases, los maestros tendrán Consejo Técnico Escolar y los pequeños dejarán de lado las tareas y actividades del programa Aprende en Casa II, será un fin de semana largo para las familias con hijos en educación básica.

Las clases se reanudarán el lunes 14 de diciembre, sólo una semana de tareas y actividades que se suspenderán el 18 del mismo mes para arrancar el periodo vacacional de invierno.

A través de los consejos técnicos, los docentes buscan mejorar la educación, así como detectar los principales rezagos que existe entre la población educativa, desde la lectura, matemáticas y escritura.

En este ciclo escolar 2020-2021, se tendrán en total 10 consejos técnicos escolares, el de el viernes 11 de diciembre será el último de este año y en enero del 2021, los días 6, 7 y 8 por lo que estudiantes regresarán a clases después de las celebraciones, el 11 de enero.

DE VACACIONES

De hecho, los niños saldrán de vacaciones desde el 18 y “regresarán” a clases el 5 de enero, pero en realidad no harán hasta el 11 de enero, pues el 6 de enero habrá suspensión de clases, 7 y 8 de enero serán dedicados a reuniones de Consejo Técnico y 9 y 10 serán sábado y domingo.

Este ciclo escolar se ha caracterizado por las clases a distancia, algo que mantiene muy estresados a los padres de familia, pues se tienen que encargar que sus hijos hagan sus deberes y hacer el papel del maestro.

“Ha sido duro llegar a casa del trabajo y tener que ponerse con los niños a revisar tareas o, por lo menos, vigilar que las hagan”, se quejó Carolina Hernández, madre de familia de dos niños de tercero y quinto de primaria.

Para los maestros no ha sido tampoco fácil, pues algunos de ellos imparten clases vía internet, pero no todos los alumnos tienen acceso y quienes lo tienen no todos quieren participar o simplemente se distraen demasiado.