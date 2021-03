Suspenden dos enfermeras en Canadá por burlarse de una paciente indígena

TE PODRIA INTERESAR: Decomisan cachorro de tigre y lince en zona residencial de San Antonio

En Quebec, Canadá, dos enfermeras fueron suspendidas sin sueldo por burlarse de una mujer indígena, a la que llamaba Joyce, en referencia a Joyce Echaquan, una mujer autóctona que falleció en septiembre poco después de filmar al personal del hospital que la insultaba.

Video de Joyce Echaquan

Warning: The language in this story is disturbing.

A painful video of an Atikamekw woman in a Quebec hospital shows the nurses attending her to be rude and dismissive.

The woman died shortly after posting the video live on Facebook.

Full story tonight on APTN National News. pic.twitter.com/rvl8zH4W7r

— APTN News (@APTNNews) September 29, 2020