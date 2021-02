Suspenden expedición de permisos para bares en Laredo, Texas

Para evitar que se abran más bares en plena pandemia de Covid-19, el cabildo aprobó una moratoria para suspender la expedición de permisos para este tipo de negocios durante los siguientes 120 días.

La propuesta la presentó el regidor Vidal Rodríguez y fue aprobada de manera unánime, al considerar que se trata de una medida que ayudará a reducir la incidencia de contagios y de muertes en esta comunidad.

“Los bares son un punto de reunión y de alto riesgo si no se siguen las medidas de seguridad obligatorias, decidimos aplicar una moratoria para reducir la carga sobre nuestros hospitales y el personal de salud”, indicó.

TE PUEDE INTERESAR: Covid-19: Suman en los dos Laredos 12 muertes más

Mencionó que durante los siguientes 120 días, no se aprobarán permisos para la apertura de bares en Laredo.

“También se incluyó en esta orden que si transcurren los 120 días y la tasa hospitalaria por pacientes de Covid se mantiene por arriba del 15 por ciento, tampoco vamos a expedir permisos para más bares”, señaló el Regidor del Distrito 2.

Mencionó que los dueños de este tipo de negocios que tengan planes para abrir, pueden hacer todos los trámites del proceso, pero el permiso no se les dará todavía.

“Tenemos que tomar decisiones que nos ayuden a reducir los contagios, el Covid-19 puede seguir dañando más a nuestra comunidad y a nuestra economía si no tomamos acciones drásticas”, precisó.

ENTRENAMIENTOS

Rodríguez dio a conocer también que se realizaron algunos cambios en la orden municipal de emergencia contra el Covid, para permitir que los niños puedan practicar futbol soccer o beisbol en las canchas de la ciudad.

“El requisito es que solamente pueden estar menores de edad en el campo y siempre acompañados por un adulto, esto es para que puedan entrenar y divertirse un poco en los campos”, afirmó el regidor Rodríguez.

COVID-19 UPDATE (02/03): 266 new cases. Hospitalization rate is at 41.05% (-24 hospitalizations from 02/02) with 71 patients in ICU. Stay home to slow the spread of COVID-19! For more details, visit https://t.co/sOOgae9daY #LaredoHealth #MaskUpLaredo #StopTheSpread pic.twitter.com/RjQnt7hZCc

— City of Laredo (@cityoflaredo) February 3, 2021