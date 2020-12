Crisis los obliga a adoptar muñecos hiperrealistas en lugar de tener hijos

La situación económica de Irán ha obligado a que familias prefieran no tener hijos

Para muchas familias en Irán, incluso un bebé es una carga que no todos pueden manejar. La perspectiva de tener más hijos representa un desafío económico o emocional aún mayor, pero aún así hay quienes quieren ampliar sus familias.

Muchos buscan en las muñecas hiperrealistas de la artesana Maryam Aghayee una alternativa a un bebé biológico, informa Reuters. Algunas personas las compran para ellos mismas, otras, para sus hijos que constantemente les piden a sus padres que les den un hermano o una hermana.

Estas muñecas, llamadas ‘reborn’, son a veces el último consuelo para madres que han perdido a sus hijos en el útero o en la infancia, así como para otras que no pueden quedar embarazadas.

“Muchos de los clientes de estas muñecas bebés ‘reborn’ son personas cuyos niños se quejan de ser hijos únicos en sus familias y quieren un hermano”, explicó a la agencia Aghayee, de 24 años. “Los padres les dan estas muñecas para que dejen de molestar y quejarse”.

Algunas familias han optado por tener estos muñecos para que hagan compañia a sus hijos.

Aghayee comenzó a confeccionar muñecas por diversión, encontrando alegría en colorear sus mejillas rosadas y en aplicarles delicadas pestañas y cabello para darles una apariencia más realista. Si bien inicialmente comenzó como un pasatiempo, sus ‘reborn’ eran tan impresionantes que, después de terminar la segunda, comenzó a recibir numerosos pedidos.

“La costumbre de tener un solo hijo se debe en gran parte a los gastos y la situación económica”, reflexionó Aghayee sobre la tendencia de las familias iraníes a no tener grandes descendencias. “Pero no se dan cuenta de que tener un hermano real no se puede reemplazar de esta manera”.

Una cliente, Mozhgan Zabhipour, compró una de las muñecas de Aghayee para su hija Baran, de 5 años, quien le pedía insistentemente un hermanito. Ahora, la pequeña disfruta de la compañía de la ‘reborn’ y hasta duerme con ella.

Maryam Aghayee es la artesana que creó estos muñecos.

“La sensación de abrazar a esta muñeca es exactamente como cuando mi propia hija era una bebé”, dijo Zabhipour. “En estos tiempos, las familias no pueden ni pensar en tener tres o cuatro hijos”, afirmó.

Estas muñecas, según subraya la agencia, podrían representar un indicio de un problema nacional mucho más grande en Irán. Una fuerte caída de la natalidad y de la mortalidad, combinada con una mayor educación en salud reproductiva, ha dejado a la población del país con un crecimiento por debajo del 1 %, según el Fondo de Población de la ONU. Si esta tendencia continúa, Irán será la nación más envejecida del mundo dentro de los próximos 30 años, advirtió el Ministerio de Salud del país en octubre.

