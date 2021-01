Tachan de machista a periodista por decir que el futbol femenino ‘no existe’

El famoso periodista argentino Horacio Pagani criticó el futbol femenil de su país, lo cual generó la ira de varias internautas; no es la primera vez que critica a las mujeres en el deporte

En los últimos años el futbol femenino ha ido en ascenso y ha empezado a ganar adeptos y también detractores.

En Argentina, recientemente, el veterano periodista deportivo, Horacio Pagani, soltó una polémica frase durante un programa en vivo que desató la ira de muchas internautas, tachándolo de machista.

Durante una emisión de Bendita, programa del cual es panelista, Pagani afirmó que “el futbol femenino no existe”. La polémica frase salió a raíz de un debate sobre Rocío Oliva, ex pareja de Diego Maradona y que jugó en el equipo femenil de River Plate.

En 2010, Pagani hizo otra polémica e indignante declaración sobre las mujeres y el futbol al asegurar que solo se interesan en los Mundiales y que es imposible que aprendan.

No obstante, a pesar de la indignación que causó el comentario, no es la primera vez que Pagani arremete contra las mujeres en los deportes. En 2019, durante el programa Las Rubias, aseguró que le desagradaba el boxeo femenil.

“Me parece que el boxeo femenino es antinatural. Va a necesitar adaptación. Tengo libertad para decirlo porque soy de otro tiempo. Los deportes de roce físico entre mujeres no me gustan… Soy de otra generación”.

En otra ocasión volvió a referirse al boxeo femenil y aseguró que las mujeres solo deberían de competir para ‘verse lindas’.

“Bueno, yo hace cuarenta años que escribo de boxeo, pero nunca hice una sola línea sobre boxeo femenino. No me gusta, porque me da la sensación que las mujeres compiten para ser lindas y no para desfigurarse”, sentenció en otro programa.