Señalan a la Chef Betty Vázquez como clasista por crítica sobre tacos de canasta

De nueva cuenta la Chef Betty Vázquez se volvió tendencia en las redes sociales; sin embargo, en esta ocasión no fue por su apariencia física o extravagantes atuendos sino por un comentario en el reto para elaborar tacos de canasta que fue catalogado como “clasista” por los internautas.

Resulta que como cada viernes los concursantes de MasterChef México se enfrentaron a duros retos. Este 15 de enero tuvieron un desafío principal que consistió en preparar tacos de canasta para los trabajadores de limpieza de la Ciudad de México.

Los cocineros se dividieron en tres equipos para este reto, rojo, azul y amarillo, mientras que los comensales junto con los Chefs fungieron como jueces esta noche, por lo que al final fue el equipo rojo conformado por Lizzi, Osvaldo, José Luis y David los que resultaron triunfadores.

¿Cuál fue el comentario de la Chef Betty?

Fue durante la evaluación del equipo amarillo integrado por Salime, Itzel y La Soldado Esquivel que la Chef Betty lanzó una dura crítica, aunque no dirigida a los cocineros sino al sazón de los tacos.

Y es que Vázquez afirmó que el problema con los tacos de canasta del equipo amarillo fueron sus sabores tan finos, los cuales, no pueden ser distinguidos por los comensales a quienes se dirigieron.

“Tus sabores eran tan finos que si se los das a un comensal que no está acostumbrado a esa delicadeza los desconoce. Las salsas estaban finas, los tacos estaban buenos, pero siempre hay que ver a quién le vamos a dar de comer, ese es el secreto”, explicó.

Desata críticas en redes

Como era de esperarse el comentario de la Chef Betty ocasionó una ola de críticas y ataques en su contra al considerarla “clasista”.

“Es una clasista y no hay más. Ahora resulta que un barrendero no puede probar salmón o langosta porque su paladar es solo de tacos de tripa o tortas de tamal”; “Estoy en shock con su comentario tan clasista y racista”; “Es el comentario más clasista que he oído a la Chef Betty”; “Que comentario más clasista que nivel de estupidez de la Chef Betty. La gente de limpieza no tiene buen gusto”, son solo algunos de los comentarios.

Tras ello, la propia chef se pronunció en sus redes sociales para intentar enmendar su error, aunque solo ocasionó más críticas en su contra.

Cuando no conocemos un sabor, nos inclinamos por los más cercanos a nuestro paladar…. no es ser clasista….@MasterChefMx sirve tacos, y yo comí tacos…. los sabores pueden cautivar o extrañar…. https://t.co/Axleulr5yY — Betty Vazquez/www.garzacanela.com (@chef_betty) January 16, 2021