Talan robles centenarios en Francia para reconstruir Notre Dame

Este lunes los responsables de la restauración de la catedral de Notre Dame de París comenzaron a talar los primeros robles que se utilizarán para reconstruir la aguja de madera del edificio, que quedó completamente destruida en el grave incendio del 15 de abril de 2019.

Trees selected for Notre Dame cathedral spire and roof reconstruction.

Oaks from every region of France are being used to rebuild the cherished national monument — around half from state land and the rest from private donations pic.twitter.com/pB1by8V27s

— AFP News Agency (@AFP) March 9, 2021