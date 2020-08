Tamaulipas lidera en desaparecidos

Compartir esta publicación













CIUDAD DE MÉXICO.- Sinaloa, Veracruz, Estado de México, Jalisco y Tamaulipas concentran 52.6% de los 73 mil 308 desaparecidos y no localizadas en México, de los cuales Tamaulipas y Jalisco suman 21 mil 50 en esta condición.

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (Rnpdno), que da a conocer la Comisión Nacional Búsqueda (CNB), hasta ayer había 73 mil 308 personas desaparecidas y no localizadas, de ellas sólo Tamaulipas (10,810), Jalisco (10,240), Estado México (7,684), Veracruz (5,018), Sina-loa (4,846), Nuevo León (4,319) y Coahuila (3,131) sumaban 47 mil 88 personas desaparecidas y no localizadas.Esa cantidad es superior a la que registró hasta abril de 2018 el Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas

(RNPED), que es de 42 mil 998 personas en dicha condición. Según el RNPED, 41 mil 835 personas en esta condición son del fuero común y mil 163 de fuero federal, entre ellos 68 extranjeros.En contraste, las entidades que menos habitantes están en dicho estatus son Campeche, con 45; Tlaxcala, con 56, y Tabasco, con 113.En el último reporte de la CNB, dado a conocer el pasado 13 de julio, se registró un total de 177 mil 844 personas desaparecidas, no localizadas y localizadas, mientras que en el reporte del 1 de agosto, se daba un total de 178 mil 474 en dicha condición.Mientras que el 13 de julio anunció que había 73 mil 201 habitantes desaparecidos y no localizados, ayer registró 73 mil 308; es decir, que en 19 días desaparecieron o no fueron localiza-das en el país 107 personas.

De los 73 mil 308, 72 mil 799 personas (99.31%) estaban en calidad de desaparecidas y 509 (0.69%) en calidad de no localizadas.Para María Guadalupe Aguilar Jáuregui, coordina-dora del Colectivo Familias Unidas por Nuestros Des-aparecidos Jalisco (FUN-DEJ), esas cifras reflejan el desinterés de las autoridades locales para dar una atención integral a cada caso de desaparecidos y aunque aseguró que en la actual administración federal hay avances y un claro interés, aún falta mucho por hacer, ya que “ponen a gente que no conoce del tema”.

Lamentó que muchas veces que se intenta denunciar la desaparición de algún familiar, de inmediato las autoridades los vinculan con problemas de drogas, y aunque admitió que muchas madres de desaparecidos que confesaron que sus hijos sí consumían, defendió que “independientemente de eso todas las personas tienen derecho a la vida”.