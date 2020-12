Por covid, limitan asistencia en eventos sociales en Tamaulipas

Compartir esta publicación













Con el fin de que los contagios de covid no se disparen, las autoridades sanitarias del estado tomaron la decisión de limitar la capacidad de los salones de eventos a un número máximo de 75 personas. Los eventos sociales estarán limitados hasta el 2021

Estas nuevas restricciones tiene la finalidad de evitar brotes por Covid-19 durante la temporada navideña.

Eventos sociales pequeños

Por lo tanto, los salones de eventos sociales, palapas, jardines y albercas solo podrán ingresar el 20% de personas.

De acuerdo con el decreto sanitario, esta disposición se aplica para los 43 municipios de Tamaulipas, con vigencia hasta el 6 de enero de 2021.

Según el último reporte de la Secretaría de Salud estatal al 17 de diciembre, la cifra oficial por la pandemia del coronavirus en la entidad es de 38 mil 173 positivos acumulados, de los cuales, 33 mil 145 se han recuperado y 3 mil 190 son defunciones.

Alertan por vacunas y pruebas falsas para detectar covid-19

El director del Centro de Salud de Ciudad Madero, Juan Jesús Mena Mendez, alerta y exhorta a la población a evitar comprar vacunas y pruebas para covid patitos ya que dan una falsa seguridad en los tiempos de pandemia.

Señaló el especialista de la salud que ha recibido el reporte de sus colegas que hay negocios principalmente informales que ofrecen estos placebos que únicamente causan un golpe a los bolsillos y no previenen la enfermedad ni la detectan.

“Obviamente esta vacuna que están ofertando unas empresas creo de particulares o no particulares, no son fidedignas, no están regularizadas, tiene que regularizar personal de la Coepris primero para sacar al mercado esa vacuna”.

Mena Méndez destacó que hasta el momento no tiene conocimiento de que pacientes que acuden al Centro de Salud se hayan puesto la vacuna patito que podría solo causar una reacción anafiláctica, la cual puede ser contrarrestada por los especialistas.