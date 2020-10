Tamaulipas registra 44 mil 645 casos de dengue

Compartir esta publicación













Tamaulipas registra en la semana epidemiológica 44, mil 645 casos de dengue, de los cuales 501 han sido reportados en el municipio de Ciudad Victoria que se ubica en el primer lugar.

Le sigue en ese orden el municipio de Mante con 310 y en tercer lugar Reynosa con 306.

Aunque no se han confirmado como tal están en estudio 8 fallecimientos presuntamente por complicaciones por ese padecimiento, confirmaron autoridades de salud en el estado.

Por ello, se reforzó la coordinación con Ayuntamientos para la campaña de limpieza de cacharros y fumigación.

En el informe de enfermedades transmitidas por vector de la Jurisdicción Sanitaria destaca que los Mil 645 casos de dengue confirmados por laboratorio reportados hasta ahora en el estado, 53 han sido casos de Dengue Grave, 184 de Dengue Con Signos de Alarma y Mil 408 han sido casos de Dengue No Grave.

En jurisdicciones, la Uno que es Victoria tiene un total de 501 casos de dengue, 32 han sido de casos de Dengue con Signos de Alarma y 469 son casos de Dengue No Grave, no tienen reportes en la capital del estado al menos confirmados de Dengue Grave.

En la jurisdicción 2 que es Tampico, hay 53 casos de dengue acumulados este año; 36 son de Dengue No Grave, 13 de Dengue Con Signos de Alarma y 4 son Dengue Grave.

En la jurisdicción de Matamoros van 78 casos en total, de esos 53 son de Dengue No Grave, 10 de Dengue Grave y 15 de Dengue Con Signos de Alarma, Reynosa tiene 306 casos de Dengue, 257 son de Dengue No Grave, 48 de Dengue Con Signos de Alarma y 1 de Dengue Grave, Nuevo Laredo reporta 172 casos de Dengue, 115 son de Dengue No Grave, 33 de Dengue Con Signos de Alarma y 24 de Dengue Grave.

Mante registra 310 casos de Dengue, de los cuales 292 son de Dengue No Grave, 10 de Dengue Con Signos de Alarma y 8 de Dengue Grave, San Fernando reporta 19 casos de Dengue, 18 de Dengue No Grave y 1 de Dengue Con Signos de Alarma, Jaumave tiene 74 casos de Dengue, 70 son de Dengue No Grave, y 4 de Dengue Con Signos de Alarma, Miguel Alemán sólo tiene un caso de Dengue No Grave, Valle Hermoso reporta 56 casos de Dengue, 48 son de Dengue No Grave y 8 de Dengue Con Signos de Alarma, Padilla tiene 31 casos de Dengue, 26 son de Dengue No Grave y 4 de Dengue con Signos de Alarma , y Altamira tiene 44 casos de Dengue, 23 son de Dengue No Grave 5 de Dengue Grave y 16 sin Con Signos de Alarma.

