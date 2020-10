Tamaulipas, tercero en dengue en México

Sin embargo, al menos en Nuevo Laredo, las cifras podrían ser mayores pues la Jurisdicción Sanitaria no tiene el control de las clínicas particulares

La crisis del dengue colocó a Tamaulipas como el tercer Estado con mayor número de casos; sin embargo, al menos en Nuevo Laredo las cifras podrían ser mucho mayores porque no se toman en cuenta los resultados de los diagnósticos particulares.

“En el caso de los particulares, no se reportan los casos, por lo que no se tiene como parte de las estadísticas, ya que no se tiene un control en ello”, reveló Alejandro Agustín Barreiro Espericueta, encargado de Servicios de Salud de la Jurisdicción Sanitaria.

Hasta la semana 41, en Nuevo Laredo se han reportado 457 pruebas de dengue, de las cuales 122 son positivas, 142 negativas, cuatro rechazados y seis graves.

Tamaulipas registra mil 265 casos en lo que va del 2020, un incremento significativo con respecto al mismo periodo del año anterior cuando se registraron 181, razón por lo que se ubica a esta entidad en el tercer lugar a nivel nacional de incidencias, sólo por debajo de San Luis Potosí y Jalisco, Nuevo Laredo, como el resto de los municipios, presenta actualmente un repunte de contagios de dengue y a nivel estatal es el quinto lugar.

Según el reporte de la Secretaría de Salud, del 2005 a la fecha, Tamaulipas ha presentado casos de dengue, zika y chikungunya, siendo el 2007 el que más brotes tuvo con 518; en el 2014 fueron 247 casos, cifras que se dieron a conocer en la primera reunión para la Prevención y Control de enfermedades transmitidas por Vector, Zona Norte, en el Centro Cultural de Nuevo Laredo. En el 2015 hubo 16 casos de chikungunya y en el 2016, once de zika; en el 2017 se confirmaron 11 pacientes con dengue y cuatro “zikas”, entre ellos una mujer embarazada. El primero se registró en el 2018, siendo el serotipo que más batalla dio el tipo 2; de cuatro que están en la ciudad, la mayoría del poniente.

Mientras que en el 2019 sólo se registraron tres casos de dengue y este año -desde el 1 de septiembre a la fecha- se han detectado 122 pacientes en las unidades de salud, sin contemplar los diagnósticos particulares, de los cuales seis son hemorrágicos.

Mientras que trabajadores de Salud comentan que no se están tomando en cuenta todos los casos, sólo 10% de los que se presentan, pero se toman como un monitoreo para saber la gravedad con la que está presentando en la ciudad la presencia de dengue.