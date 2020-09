Laredo: TAMIU es puesta en cuarentena por brote de Covid

LAREDO, TX.- La Universidad de TAMIU fue puesta este miércoles en cuarentena al detectarse 11 casos de Covid 19 entre estudiantes y personal.

El Doctor Víctor Treviño, Autoridad Médica de Laredo dijo que la orden estará vigente hasta el 9 de septiembre e incluye los edificios del centro de innovación académica y el centro de kinesiologia.

Recientemente Laredo superó ayer los 11 mil 94 positivos al registrar 249 casos nuevos de Covid-19 y ningún fallecimiento en las últimas 24 horas.

#CityofLaredo #COVID19Update 9/1 – As of 12pm –35,460 people have been tested; 11,094 are positive (864 active); 10,121 have recovered (estimated); and 244 have died. 135 hospitalized (60 ICU) For more information: https://t.co/hRQHb5SCMF#HolaLaredo #LaredoHealth pic.twitter.com/fBZ47qPNBI

— City of Laredo (@cityoflaredo) September 1, 2020