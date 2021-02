Recibe TAMIU 5.1 mdd para CARES

El congresista Henry Cuéllar anunció que la universidad de TAMIU recibió más de 5.1 millones de dólares para el programa CARES, que apoya a los estudiantes en gastos de vivienda e inseguridad alimentaria, gastos médicos y falta de apoyo educativo y suministros.

El anuncio oficial lo hizo acompañado del doctor Pablo Arenaz, presidente de TAMIU y Mariana Rodríguez, presidenta del Cuerpo Estudiantil de TAMIU.

Los fondos también ayudan a instituciones como TAMIU a abordar los gastos relacionados con la interrupción de las operaciones del campus debido a la pandemia Covid-19, dijo el legislador federal.

TE PUEDE INTERESAR: Destinará gobierno de Laredo 500 md para reparar daños de helada

Los fondos de CARES proporcionan tanto las subvenciones de ayuda financiera de emergencia para estudiantes como los gastos en los que incurren los campus con la interrupción de sus operaciones debido a Covid-19.

“El apoyo de CARES ha sido absolutamente crucial para los estudiantes de TAMIU, asegurándose de que puedan continuar el progreso de sus títulos y no abandonarlos. Hemos otorgado unos 5.1 millones en becas para estudiantes y esperamos fondos adicionales de CRRSAA que los estudiantes pueden solicitar esta primavera, a partir de la próxima semana”, indicó Arenaz.

Destacó que ya se inició un programa de préstamo muy necesario, para unas 500 computadoras portátiles, y se han impulsado los servicios de apoyo en línea, incluido el de asesoramiento y tutoría.

Arenaz agregó que los fondos de CARES también han hecho posible que el campus reciba a estudiantes, profesores y personal de regreso, con medidas de seguridad extraordinariamente mejoradas.

“Nuevos filtros de aire HVAC y HEPA, barreras protectoras acrílicas, máscaras, señalización en el campus, servicios mejorados de desinfección y limpieza y PPE, todo ello basado en la creación de un entorno de aprendizaje propicio y seguro para todos los miembros de nuestra comunidad universitaria: estudiantes, profesores y personal , han sido financiados ”, señaló.

A través de los fondos de la Ley CARES, TAMIU ha otorgado 5.1 millones en subvenciones de emergencia para ayudar a los estudiantes y anticipa otorgar hasta 3 millones adicionales, sólo este semestre con el apoyo de CRRSAA con más para el verano y el otoño.

COVID-19 UPDATE (02/23): Hospitalization rate is at 16.39% (+1 hospitalization from 02/22) with 35 patients in ICU. Please stay home to slow the spread of COVID-19! For additional information, visit: https://t.co/Y4oyGcCCTd#LaredoHealth #MaskUpLaredo pic.twitter.com/fIIhQdrH5J

— City of Laredo (@cityoflaredo) February 23, 2021