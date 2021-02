Youtuber rifa sus autos para comprar tanques de oxígeno: VIDEO

Guanajuato.- Para ayudar a enfermos de COVID-19, el guanajuatense, Scott Adrián Moreno, mejor conocido por su canal de YouTube ‘Scott Traveling Channel’, decidió rifar sus dos carros para comprar tanques de oxígeno.

La situación está muy ‘culey’, ya me quedé sin dinero para seguir comprando tanques y ayudar, la vida no tiene precio, así que tengo dos carros y he tomado la decisión de rifarlos. Ya después podré comprarlos cuando las cosas estén bien”, escribió en su página de Facebook.

