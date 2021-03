Tiendas Target administrarán vacunas contra Covid-19

Más de 600 tiendas de la cadena Target que cuentan con farmacias CVS comenzarán con la administración de vacunas contra el Covid-19, informó la compañía este viernes.

De acuerdo con un comunicado emitido por la empresa, las vacunas estarán disponibles para el público en general y para los trabajadores del propio Target, siguiendo las pautas estatales y federales sobre quienes son elegibles al momento de la aplicación.

La compañía destacó que trabajarán de la mano con CVS para administrar las vacunas y pondrán a disposición los probadores para que personal de la farmacia los utilice en la aplicación de las dosis.

Las vacunas estarán disponibles en más de un tercio de las mil 700 ubicaciones donde CVS tiene instalaciones dentro de las tiendas Target en todo el país.

Las personas interesadas en vacunarse deben de entrar a la página web www.cvs.com para verificar la elegibilidad, reservar la cita y conocer la ubicación más cercana.

