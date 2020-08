‘Tax Free Weekend’ en Texas: ¿Qué artículos tendrán descuento?

Este viernes inicia el ‘Tax-Free Weekend’ en Texas. Varios artículos escolares, ropa y zapatos pueden ser adquiridos sin impuestos este fin de semana.

Las fechas de este año son del viernes 7 hasta la medianoche del domingo 9 de agosto. El Contralor de Texas pide guardar el distanciamiento social y seguir las guías de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, a aquellos que salgan de compras durante este fin de semana sin impuestos.

Según el sitio del Contralor de Texas, los artículos que no tendrán impuestos deben ser adquiridos en una tienda en Texas o a través de vendedores en línea que hacen negocios en el estado.

Tax-free weekend starts on Friday for Texas and we are taking a look at what the mall and some of their stores have to offer. Remember if you do come out you have to wear a mask. The South Plains Mall does not open until 11 am on Fri/Sat and noon on Sun. https://t.co/ThxLttLRPU

— Trends & Friends (@TrendsFriends) August 4, 2020