Teams ya permite hacer videollamadas de hasta 250 personas

Las videollamadas se han convertido en una de las herramientas más constantes para efectuar la comunicación de manera remota y cuando reunirse físicamente se ha convertido en una actividad poco habitual. Al respecto, Microsoft Teams, en busca de mejorar las reuniones a distancia, ha actualizado su servicio y ahora puedes hacer videollamadas gratis de hasta 250 personas.

Con las nuevas actualizaciones, la compañía está ofreciendo a sus usuarios la posibilidad de crear un reunión con hasta 250 participantes. Para poder realizarla, el anfitrión sólo tiene que poseer una cuenta de Microsoft y lo más importante es que los invitados no necesitan tener una cuenta para unirse a las videollamadas.

Pero si lo que deseas es una reunión virtual mucho más familiar y personal, Microsoft Teams también ha lanzado una nueva modalidad para hablar hasta con 49 de tus amigos o familiares. Adicionalmente, ya ofrece llamadas de voz y video completamente gratis de hasta 24 horas de duración disponible en su versión web y aplicación móvil.

Inicia un chat personal o crea un chat grupal con hasta 250 personas.

Sincroniza, sin problemas, tus chats existentes desde tu teléfono móvil a tu computadora y mantén conversaciones en el dispositivo móvil de tu elección.

Habla todo el día gratis con amigos y familiares a través de videollamadas o llamadas de audio.

Comparte invitaciones a videoconferencias con cualquier persona, incluso si no tienen Teams, y realiza videollamadas hasta con 49 de tus amigos o familiares en un marco en la vista galería o en el modo juntos.

Carga y comparte fotos y videos desde tu computadora en cualquier chat personal o grupal.

Para crear un chat con amigos y familiares sigue los siguientes pasos:

Si el anfitrión es nuevo en Microsoft Teams, únicamente debe descargar la aplicación de escritorio e iniciar sesión con una cuenta personal de Microsoft.

Si actualmente usas la aplicación de escritorio de Teams para el trabajo, sólo debes hacer click en tu foto de perfil en la esquina superior derecha y seleccionar «Agregar cuenta personal».

Tras iniciar sesión. Microsoft Teams abrirá una nueva ventana que contiene tus chats y grupos personales para que sea más fácil cambiar entre los contactos de tu trabajo y tus cuentas personales.

La compañía ya trabaja en otra funcionalidad de Microsoft Teams para dispositivos con sistema Android e iOS que permitirá chatear con usuarios, aunque éstos no tengan instalado Microsoft Teams en sus dispositivos. De acuerdo con los desarrolladores: «Simplemente escriba el nombre o el número de teléfono de un contacto para agregarlo a un chat grupal y, si no está en Teams, puede recibir y enviar respuestas al grupo por SMS, manteniendo la conversación fluida».

