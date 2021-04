Tecatito Corona en la Champions League: Donde y como ver Porto vs Chelsea EN VIVO

Tecatito Corona en la Champions League: Donde y como ver Porto vs Chelsea

Los Dragones Azules del Porto serán locales este miércoles en Sevilla, reciben a Chelsea en el juego de ida de cuartos de final de la UEFA Champions League.

El Porto del Tecatito Corona llegó a los cuartos final tras eliminar sorpresivamente a la Juventus de Cristiano Ronaldo en los octavos de final.

En la liga el Porto se mantiene en la pelea por revalidar el título conseguido en la temporada pasada, sin embargo esta a 8 puntos del Sporting Lisboa, puntero.

El Chelsea también llega inspirada pues lograron eliminar en los octavos de final al Atlético de Madrid para ser uno de los candidatos a llegar a la final de la Champions League.

En la Premier League, el Chelsea no ha tenido un buen rendimiento, aunque con la llegada del nuevo entrenador y repuntó en la tabla de posiciones.

We're counting down to our return to #UCL action! ⌚️@Hublot | #PORCHE pic.twitter.com/jHQK6paoZM

— Chelsea FC (@ChelseaFC) April 7, 2021