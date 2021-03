Teme personal médico brote por temporada de Cuaresma

Compartir esta publicación













Los festejos de la Cuaresma son los que más preocupan a la comunidad médica, pues se teme otro brote de coronavirus Covid-19, como ocurrió entre junio y agosto, y finales de año.

En las últimas semanas, los ingresos a la Unidad Covid han bajado considerablemente y de llegar un 100 por ciento de ocupación de camas hoy se tienen 5, y eso la población ya lo sabe, porque tiene miedo de que las medidas sanitarias sean olvidadas, dijo Juan Manuel Salazar, jefe de Urgencias del Hospital General Solidaridad.

Dejar de aplicar las medidas de seguridad como el lavado de manos, la sana distancia y el uso de cubrebocas, sería un gran error para los neolaredenses.

“Estas medidas las tenemos que usar por mucho tiempo, no sé, tal vez años o de por vida. Ya nos sucedió en dos ocasiones, la gente baja demasiado la guardia y qué sucedió, bueno un repunte de casos, mucho más significativo, mucho más trágico”, comentó.

Reconoció que en los últimos días sí ha descendido mucho el ingreso a los hospitales Covid, pero muchos de los pacientes que hoy están internados llega muy críticos, con un cuadro avanzado de la enfermedad, porque no se estuvieron atendiendo o lo dejaron, simple o sencillamente les indicaron un tratamiento en casa y no lo lo cumplieron.

Y muchos de estos casos, agregó Salazar, salían a las calles y la muestra está en las enormes filas para ingresar a los centros comerciales, parques recreativos, y otros puntos de esparcimientos que ya están abiertos en su totalidad, lo cual en los próximos días tendrá su efecto en el número de contagios.

Aunado a estos centros de esparcimientos, dijo que con las celebraciones de la Cuaresma, repercutirá en gran medida en los ingresos a los hospitales Covid.

“El hecho de que se hayan abierto los centros comerciales y otros lugares no es causante para dejar de aplicar las medidas sanitarias, por lo que es importante si no es necesario acudir tres personas a estos lugares, no lo hagan, con que vaya una es suficiente, sobre todo las medidas de higiene”, precisó.

Indicó que es importante el buen uso del cubrebocas, porque si bien mucha gente lo porta, no es de la manera correcta.

“Mucha gente, desgraciadamente dice ‘traigo el cubreboca’ o lo traen en el mentón, en el cuello, o en la frente, o muchas veces lo traen en la mano y se lo colocan cuando le piden en algún lugar colocárselo, y eso lamentablemente va repercutir en las cifras”, añadió Salazar.

Recomendó acudir al Triage Respiratorio cuando se presentan los síntomas, ya que la mentalidad del mexicano es que con una pastilla “se me quita” o lamentablemente se le olvida, y acuden cuando ya están complicados, por lo que es mejor que sean revisados y referidos con el medico adecuado que ir cuando se han agravado.

