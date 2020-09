temen aumenten casos del virus

Compartir esta publicación













LAREDO TEXAS.- Las autoridades de salud temen que este fin de semana los laredenses se olviden del Covid-19 y organicen festejos que en dos semanas pueden traer severas consecuencias con un nuevo brote del virus.

El doctor Víctor Treviño, autoridad de salud en Laredo, pidió a la comunidad mantener las medidas de prevención contra el Covid-19 para evitar una recaída como la registrada a mediados de junio, cuando los contagios se dispararon de manera alarmante.

La pandemia en Laredo inició la tercera semana de marzo y de inmediato se emitió una orden de emergencia para cerrar bares, los comedores de los restaurantes, cines, bingos, maquinitas, gimnasios y otros negocios no esenciales.

El virus registró un repunte en abril, pero en mayo las autoridades de salud comenzaron a tener el control de la enfermedad. A finales de mayo, el gobernador Greg Abbott abrió los negocios no esenciales y todo cambió porque la población salió a festejar el Memorial Day en bares y playas.

En julio, Laredo registró 4 mil 517 contagios del virus además de 102 muertes, mientras en agosto fueron 4 mil 485 infecciones y 117 defunciones, la cifra más alta en un mes.

“No queremos que la historia se repita, el brote grave que tuvimos después de los festejos del Memorial Day apenas lo estamos controlando y nos ha costado poco más de 9 mil contagios y 219 muertes en dos meses”, indicó.

VIGILANCIA POLICIACA

Emanuel Díaz, vocero del Departamento de Policía, dijo que se aplicará un operativo especial de vigilancia durante este fin de semana para detectar a quienes realicen fiestas, donde no se use el cubrebocas y no se respete la distancia social.

“Las personas pueden usar la aplicación del Departamento de Policía para hacer denuncias anónimas o pueden llamar directamente al 956-795-2800”, indicó.