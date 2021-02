Bajaría la temperatura en Nuevo Laredo a -2 grados ¿nevará?

Compartir esta publicación













Prepare las chamarras por que el frente frío número 34 amenaza con bajar la temperatura en Nuevo Laredo y la región, aunque el invierno de este 2021 no ha tenido días tan fríos no hay que confiarse pues la naturaleza no tiene palabra, al menos se pronostica un considerable descenso en la temperatura.

Evita que se congelen las tuberías de tu casa

El frío puede ser un enemigo tremendamente abrasivo, y por lo general cuando el agua se congela, se expande. Por desgracia, las tuberías de agua (hechas generalmente de plástico o metal) no tienen esa misma propiedad, por lo que, al congelarse, corren el riesgo de explotar.

Las buenas noticias son que es posible evitar que se congelen al mantenerlas calientes. Si durante el invierno planeas ausentarte durante un tiempo prolongado, es necesario que drenes las tuberías de agua.

Aquí te presentamos algunos consejos:

1. ENVUELVE LAS TUBERÍAS CON CINTAS CALEFACTORAS O PAPEL

a) Compra cinta calefactora con un termostato integrado para evitar que se sobrecaliente. Puedes envolverla alrededor de las tuberías o pasarlas a lo largo de éstas. Lo más recomendable es que sigas las instrucciones del fabricante.

b) Una segunda opción aún más económica, es envolver las tuberías con papel periódico o cartón, y sobre ellos poner cinta aislante o cinta industrial, así se creará un efecto térmico que retardará el proceso de congelación en tus tuberías

2. AÍSLA TODAS LAS TUBERÍAS DE AGUA PARA EVITAR QUE INGRESE EL AIRE FRÍO

Envuelve las tuberías con un aislamiento de gomaespuma, el cual está especialmente diseñado para ellas y asegúrate de no dejar ningún espacio descubierto. Corta en inglete las tiras de aislamiento que se crucen en las esquinas de las tuberías y asegúralas con cinta multipropósito. Mientras colocas el aislamiento en las tuberías, mantén la gomaespuma seca.

Recuerda que el aislamiento por sí solo no previene la congelación, sino que únicamente ralentiza la velocidad de transferencia de calor a frío.

3. AÍSLA Y CALIENTA LAS TUBERÍAS DE DRENAJE

Aplica un aislamiento de gomaespuma de la misma manera en que aislaste las tuberías. Presta especial atención a los lavabos del baño y la cocina. No omitas las tuberías ubicadas en los espacios estrechos. Durante los días particularmente fríos, orienta una lámpara de calor hacia la tubería de drenaje para que se mantenga en una temperatura promedio.

4. DEJA CORRER EL AGUA POR MOMENTOS

Este método será más económico que reparar una tubería reventada. En primer lugar, abre el grifo de agua caliente a un goteo lento y luego abre el grifo de agua fría a un goteo más rápido. No es necesario que dejes correr una gran cantidad de agua. En el caso de los baños, estos pueden ser fríos, pero evita que la temperatura allí sea helada.

5. NO ECHES EN SACO ROTO EL FRÍO

No dejes pasar ninguna de las señales que te da el frío para comenzar a proteger tu casa, recuerda que tú y tu familia cuentan con el calor del hogar para llevar a cabo sus labores diarios, la salud es lo más importante para todos.

Temperatura para Nuevo Laredo y la región

En los próximos días bajará la temperatura en el norte del país estas son las afectaciones que trae consigo el frente frio numero 34, las bajas temperaturas afectarán principalmente en Chihuahua, así como rachas en la Península de Baja California, incluyendo el Mar de Cortés, Coahuila, Nuevo León y Sonora, pronosticó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). No será sino hasta la proximo fin de semana que se registraron según el servicio meteorológico bajas temperaturas para Nuevo Laredo y la región.

Se espera que para el viernes 12 de febrero la temperatura baje a -1 grado y el sábado 13 de febrero baje hasta los -12 con una máxima de 12 grados centígrados con un 16% de probabilidades de lluvia para la región segun el termómetro de The weather channel. Hay que abrigarse bien y solo salir de casa para cosas esenciales.

¿Qué falta para que caiga nieve en Nuevo Laredo?

La nieve es sin duda unos de los fenómenos meteorológicos más complicados de predecir para los pronósticos del tiempo. A la hora de poder prever con exactitud en qué cantidad y en qué parte de el día caerá la nieve, se agrega también el inconveniente de tener que calcular la altura de la nieve con una precisión bastante ajustada.

Un error de más de 100 metros en la predicción de la altitud, puede dar al traste con las mejores predicciones del clima y hacer que caiga nieve cuando no estaba previsto o viceversa. Y es que el cálculo de la altura de nieve es bastante complejo y en él entran varios factores intrínsecos de la propia atmósfera, como la intensidad de la precipitación, las temperaturas en las distintas capas atmosféricas, la humedad, el viento

Es evidente que para que se produzcan precipitaciones en forma de nieve tienen que juntarse al menos dos ingredientes, que son unas temperaturas por lo general por debajo de los 2ºC y precipitación. Esta combinación parece bastante fácil de ver en los la temporada invernal, y en muchas ocasiones lo es en zonas montañosas situadas a una altitud considerable, pero el asunto se complica bastante cuando hablamos de ver nieve en ciudades a poca altura como Nuevo Laredo y mucho más si cabe si queremos ver la nieve en cotas bajas o incluso a niveles de costa.

Ni mucho menos basta con que el frío se concentre a nivel de la superficie fruto de una inversión térmica, sino que para ver nevar las temperaturas tienen que estar alrededor de los 0ºC o por debajo de este valor en las distintas capas atmosféricas, ya que de lo contrario el copo puede deshacerse en su camino hacia la superficie.

Cuando no hay frío en las capas altas y medias de la atmósfera pero sí en superficie, es bastante probable hablar de lluvia engelante, tan peligrosa en las grandes ciudades para el día a día.

Gracias a la dinámica de la propia atmósfera en ocasiones los anticiclones cambian su posicionamiento habitual y esto provoca que puedan llegar a nuestra región diferentes masas de aire frío como las de origen polar o las de origen continental, que combinadas con algún aporte extra de humedad pueden dar lugar a nevadas en cotas bajas. No obstante, como vemos el frío y la precipitación tienen que hilar muy fino para poder dejar nieve en los lugares en los que este precioso meteoro no es común.

