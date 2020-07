Tendrá el CPB nuevo centro de operaciones

Compartir esta publicación













Las autoridades municipales aseguraron 27.4 millones de dólares en fondos federales para construir un centro de operaciones de comando aéreas y marítimas para el Buró de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

El congresista federal Henry Cuéllar hizo el anuncio oficial ayer en una conferencia virtual en la que participaron elementos de CBP, de la Guardia de Texas, el alcalde Pete Sáenz, la regidora Nelly Vielma y el director del aeropuerto Jeffrey Miller.

Este proyecto ya quedó asegurado en la ley de Asignaciones de Seguridad Nacional del año fiscal 2021, indicó Cuéllar.

El centro, de 48 mil pies cuadrados, incluirá espacio administrativo, operativo y de hangar; estacionamiento de aeronaves y vehículos, y otras mejoras necesarias en el sitio para cumplir con la misión de CBP.

La instalación del hangar será la primera fase en la creación de un campus para Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) e Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la región del sur de Texas, según el lenguaje de Cuéllar en el proyecto de ley de apropiaciones de seguridad nacional del año fiscal 2019.

“Es fundamental que la principal agencia de aplicación de la ley de aviación y marítima de nuestra nación tenga los recursos necesarios para salvaguardar la frontera sur. Es por eso que desde 2015, he estado trabajando con la ciudad de Laredo y CBP para crear un campus para CBP e ICE para que puedan completar su misión de manera efectiva”, dijo el congresista Cuéllar.

Esta nueva instalación de hangar, la primera fase del campus, ayudará a CBP a capacitar a su personal para anticipar y enfrentar las amenazas de seguridad.

Brian Paul, director de operaciones aéreas de CBP, comentó que actualmente hay un contrato de arrendamiento de dos años en el Aeropuerto Internacional de Laredo, pero las instalaciones actuales son inadecuadas para sus operaciones.

Resaltó que las nuevas facilidades proporcionarán espacio suficiente para el almacenamiento de aeronaves, mantenimiento mecánico y espacio administrativo para operaciones de CBP.

La nueva instalación incluirá dos hangares de 24 mil pies cuadrados cada uno y un edificio de oficinas administrativas. Las instalaciones actualmente tienen un hangar de 10 mil pies cuadrados con 4 mil pies cuadrados de espacio de oficina, que se adapta a una combinación de seis helicópteros AS350 ASTAR y EC120 en el hangar.

El nuevo complejo para el futuro podrá albergar grandes aviones multimotor de ala fija y helicópteros de elevación media. CBP podrá contratar y apoyar a más pilotos, mecánicos y personal de apoyo aéreo y marítimo en las nuevas instalaciones.

El congresista Cuéllar aseguró el lenguaje en el proyecto de ley de Asignaciones de Seguridad Nacional del año fiscal 2019 que permite al Departamento de Seguridad Nacional evaluar la viabilidad de establecer una sede unificada para los componentes operativos de CBP e ICE en la región del sur de Texas.

Recordó que en febrero del 2018, Cuéllar, el ex secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional Kevin McAleenan; el ex jefe de la Patrulla Fronteriza del Sector Laredo (A, Jason Owens; el ex director de operaciones de campo de Laredo David Higgerson y el director de operaciones aéreas y marítimas de Laredo Gordon Price, se reunieron y acordaron continuar con un “Campus DHS” con una nueva instalación de Hangar de Operaciones Aéreas y Marinas (AMO) como primera etapa.

En marzo del 2018, el Congresista y la Ciudad de Laredo se reunieron con CBP para discutir el proyecto y el ex comisionado McAleenan se comprometió a enviar el jefe de instalaciones a Laredo para poner en marcha el programa. Finalmente, en octubre del 2018, CBP firmó un Memorando de entendimiento de planificación y desarrollo con la ciudad de Laredo con respecto al Proyecto de Campus Laredo propuesto.

La Operación Aérea y Marina (AMO) protege al pueblo estadounidense y la infraestructura crítica de la nación a través del uso coordinado de los activos aéreos y marinos para detectar, interceptar y prevenir actos de terrorismo y el movimiento ilegal de personas, drogas ilegales y otro contrabando hacia o a través del fronteras de los Estados Unidos.