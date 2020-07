Tenga cuidado en casa, menores corren peligro

Compartir esta publicación













Aunque pueda parecernos algo extraño, los accidentes domésticos son muy comunes, principalmente en estos días que los niños pasan más tiempo en el hogar.

Por ello, aunque en nuestra casa sintamos la sensación de que nada malo puede ocurrir, no hay que olvidar que también puede ser fuente de quemaduras, cortes, caídas.

Tocar una estufa encendida, meter las ma-nos en el horno sin proteger, coger objetos a altas temperaturas sin guantes, cocinar alimentos sin tapadera…

Todos estos hábitos tan cotidianos suelen ser el motivo de múltiples quemaduras, aunque en ciertas ocasiones, algunos de ellos pueden desencadenar en un incendio.

Las heridas son otro de los accidentes más comunes en el hogar y es que convivir con cuchillos, tijeras y otros objetos punzantes, en ocasiones tiene consecuencias.

Para evitar cualquier tipo de corte, es recomendable utilizar los cuchillos y otros objetos cortantes de forma segura, revisar los vasos y platos que estén rotos y deshacernos de ellos, no utilizar los cuchillos para realizar otros trabajos que no sean los específicos de la cocina, entre otras recomendaciones.

Obviamente, siempre tener mucho cuidado que los niños no tengan acceso a estos objetos.

Aunque siempre procuremos tener la casa lo más ordenada posible, un objeto mal puesto puede llevarnos a perder el equilibrio y caernos.

Por ello, es conveniente mantener el suelo limpio sin productos que nos puedan hacer resbalar, colocar bien las alfombras para no tropezar con ellas, no utilizar cualquier silla a modo de escalera, colocar alfombrillas antideslizantes en el cuarto de baño, etc.

Existen diferentes causas por las que se puede sufrir una intoxicación o envenenamiento en casa, tales como la ingesta de medicamentos sin control médico, inhalación de productos de limpieza, tomar alimentos en mal estado, abusar de las bebidas alcohólicas, entre otras.