TERREMOTO EN ALASKA: circula VIDEO del sismo… pero es de 2018

La madrugada de este miércoles 22 de julio se registró un fuerte terremoto de 7.2 grados, el cual activó por unas horas la alerta de un posible tsunami y que posteriormente fue desactivada.

Y es que dicha magnitud no era para menos. De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos, si este movimiento telúrico, registrado en las costas de Alaska, hubiera ocurrido en una zona poblada como la de Perryville que está a 96 kilómetros del epicentro, habría causado severas afectaciones al ser un “terremoto superficial”.

Entrevistado por la cadena CNN, el especialista la especialista Allison Chinchar menciona que la principal causa es que estos ocurren a menor profundidad y que no importa la fuerza del movimiento telúrico. Por ejemplo, el terremoto de Alaska ocurrió a una profundidad de 10 kilómetros, razón por la que habría provocado una tragedia en una zona habitada.

