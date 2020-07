Tesla comienza el proceso de contratación para su nueva planta en Texas

La compañía Tesla construirá en un tramo de 2,100 acres en el condado de Travis en Austin y obtendrá más de 60 millones de dólares en exenciones de impuestos del condado. Se espera que la empresa contrate al menos 5,000 empleados.

Esta planta de fabricación tendrá de 4 a 5 millones de pies cuadrados. Tesla comenzará la construcción en el condado de Travis al este de Austin a finales de este año.

La nueva fábrica construirá la próxima camioneta Cybertruck de Tesla. La compañía dice en su sitio web que su vehículo estará disponible a partir del próximo año.

La nueva Gigafactory, que se ubicará en el este del condado de Travis, será una de las plantas automotrices más grandes y avanzadas del mundo y aportará una inversión de capital estimada de mil millones a la región.

It's official — Tesla picked Austin, Texas as the location for its new $1 billion Cybertruck factory https://t.co/5d3pSMHSs5

— Business Insider (@businessinsider) July 22, 2020