VIDEO: Texano capta una víbora en su inodoro casi al sentarse

TEXAS – Afortunadamente un residente texano alcanzó a detectar algo raro en su taza de baño antes de sentarse: Una enorme víbora

Si Gus West no se hubiera fijado que había algo moviéndose en el agua del inodoro quizás se hubiese llevado un gran susto.

Al ver que una víbora se movía en el agua el residente de Abilene, Texas no lo podía creer. West sacó su celular para grabar el raro incidente.

La vibora sacó la cabeza y West la grabó brevemente para luego compartir las imágenes en su muro de Facebook, el video ya ha sido reproducido cientos de veces y es que es la pesadilla de muchos.

“Tuve un pequeño visitante en la casa”, escribió West en su publicación.

La vibora no es venenosa en Texas se le conoce como “bullsnake” y West decidió sacarla para luego tirarla al patio, según él la vibora es buena para comerse las ratas.

Serpiente toro . (Pituophis catenifer), pertenece a un género de serpientes inofensivas de la familia de los Colúbridos, estos reptiles reciben su nombre por el sonido que emiten, que suena como los bufidos y gruñidos de un toro.

Llega a medir entre un metro con veinte centímetros y dos metros con setenta y cinco centímetros de longitud. Es de color marrón claro jaspeado de blanco–amarillento con unas manchas en forma de bloque sobre la zona dorsovertebral; generalmente entre cuarenta y cuarenta y cinco. Posee una línea oscura que va desde el ojo hasta la mandíbula.

El cuerpo es moderadamente delgado y fuerte. La cabeza es muy pequeña. Las escamas del dorso están carenadas. La placa anal es entera. Se encuentra mucho más activo durante el día. Cuando se encuentra en peligro o agitada, hace vibrar la cola entre las hojas secas del entorno. Este ruido se semeja al de los Crotalus. También silva ruidosamente cuando realiza movimientos de ataque. Generalmente no es agresivo.

Support research on the reptiles of #RioBosqueWetlandsPark in #ElPaso Texas, including the bullsnake (Pituophis catenifer) #Herpetology #SaveTheSnakeshttps://t.co/RCxfUNb3XZ pic.twitter.com/utLhlgiHFJ

— G. Alvarez (@frogturf) February 23, 2019