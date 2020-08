Texas pedirá fondos federales para repartir ayudas semanales de 300 dólares a desempleados

El gobernador de Texas, Greg Abbott, dijo que el estado pedirá fondos federales para dar 300 dólares extra a la semana a las personas que se han quedado sin empleo debido a la pandemia del coronavirus.

Más de 3,2 millones de texanos han pedido ayudas para el desempleo desde que comenzó la emergencia sanitaria. Tan solo esta semana se apuntaron 61,416 más.

Al declararse la pandemia, en marzo, el Congreso de Estados Unidos aprobó un paquete de asistencia para los desempleados que añadía una ayuda extra de 600 dólares a la semana, pero este beneficio expiró el 31 de julio.

De acuerdo con el Gobierno texano, los primeros que apliquen a esta nueva ayuda deben recibirla después del 23 de agosto y los beneficiados recibirán los subsidios acumulados desde el primero de mes.

A inicios de agosto, el presidente Donald Trump aprobó una orden ejecutiva para extender la ayuda extra que había aprobado el Congreso en marzo y que había vencido en julio, aunque la redujo de 600 a 400 dólares. La Casa Blanca detalló que el gobierno federal daría 300 dólares, y que los estados podrían decidir si aportaban los 100 dólares adicionales.

El gobernador de Texas no aclaró si el estado pagaría esos 100 dólares. Al igual que otros estados, las finanzas públicas estatales han quedado devastadas por el coronavirus.

Abhi Rahman, portavoz del Partido Demócrata en Texas, afirmó que las ayudas semanales de “300 dólares no son suficientes”.

“Es momento de que Trump y Abbott paren de debilitar a nuestras familias. Necesitamos ayuda real y pronto. Los texanos ya no aguantan la incompetencia del presidente y el gobernador”, sostuvo en un comunicado.

Los funcionarios texanos ya habían expresado su confusión tras la orden ejecutiva de Trump, que no especifica cómo harán los gobiernos estatales para pagar los 100 dólares adicionales a la ayuda federal.

“Esta ayuda dará un apoyo crucial a los texanos que han perdido su trabajo por la pandemia del covid-19”, Abbott dijo este jueves. “Texas está agradecido con el presidente Trump por hacer que estos fondos estén disponibles y pide a nuestros colegas en el Gobierno federal que aprueben pronto esta medida para que sea entregada a los texanos”.

