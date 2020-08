Se prepara Texas para la temporada de influenza

Mientras que los habitantes de Texas toman medidas contra la propagación del coronavirus, hay otra ola de infecciones por las que pronto tendrán que preocuparse: el virus de la influenza.

La temporada de gripe está por llegar en medio del regreso a clases y la lucha por detener los contagios de Covid-19, lo que tiene a los expertos en salud pública preocupados por su posible impacto, así lo manifestó el alcalde de San Antonio en conferencia de prensa.

El alcalde compartió el pensamiento y preocupación que el gobernador de Texas, Greg Abbott, puso sobre la mesa en una conferencia de prensa llevada a cabo este jueves en Dallas.

TE PUEDE INTERESAR: Walmart transforma en autocines algunos estacionamientos en Texas

“Si eso lleva a mayores hospitalizaciones, junto con las hospitalizaciones que estamos viendo por Covid-19, puede ver fácilmente cómo los hospitales en esta región y en todo Texas estarán completamente invadidos”, dijo Abbott.

El gobernante participó en una mesa de trabajo junto a parte del Departamento de Salud y de Emergencias de Texas y junto a especialistas del Hospital UT Southwestern en su sede en Dallas para abordar la temporada de la influenza que inicia en otoño.

Por esto, Abbott exhortó a los residentes del estado vacunarse.

Las datos de la ciudad de San Antonio indican que la temporada de la gripe en el 2019 fue una activa y muy extendida en San Antonio y el condado de Bexar. El nivel de actividad aumentó la última semana de diciembre comparado con la semana anterior del mismo mes.

As flu season approaches, the State of Texas is working closely with medical experts, state legislators, and state agency heads to develop proactive strategies that will reduce the spread of the flu in the midst of the #COVID19 pandemic. https://t.co/j7caaXWKwT

— Gov. Greg Abbott (@GovAbbott) August 6, 2020