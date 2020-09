Texas inicia reapertura; algunos poblados se quedan excluidos

Compartir esta publicación













ESTADOS UNIDOS.- Después de seis meses de restricciones para combatir el COVID-19, el gobernador Greg Abbott avanzó este jueves con la reapertura del estado, sin embargo algunas zonas deberán permanecer con las regulaciones, entre ellas varias del sur de Texas.

Abbott acompañado del Teniente Gobernador Dan Patrick, el Presidente de la Cámara de Representantes Dennis Bonnen y varios funcionarios de salud del estado hablaron del número de hospitalizaciones que se ha mantenido bajo en nuestra región.

El gobernador dijo que podría aliviar algunas restricciones si los números continúan bajando.

POBLADOS DE TEXAS EXCLUIDOS

No obstante, Abbott dijo que tres regiones no están listas para ampliar las reaperturas en este particular, estas son:

El Valle del Río Grande

Laredo

Victoria.

La mayor parte del estado podrá reabrir al 75% de la capacidad, esto incluye comercios y restaurantes, así como gimnasios, incluso las residencias de ancianos podrán recibir visitas; todo esto a partir del lunes 21 de Septiembre.

Sin embargo, los bares permanecerán cerrados. “Todavía estamos trabajando para encontrar una manera de reabrirlos de forma segura en este momento”, señaló Abbott.