Vigila DPS carreteras por Thanksgiving

Compartir esta publicación













Dicen los varios cientos de patrulleros del DPS de Texas, que si usted va tarde este día festivo de “Acción De Gracias” (Thanksgiving), en su viaje dentro del estado a casa de sus padres o hijos, para pasar este fin de semana juntos, ellos van a estar al pendiente, para que nadie viole las leyes de tránsito y transporte.

Desde este miércoles 25 y hasta la medianoche del domingo 29, como parte del Operativo CARE (Esfuerzo en Reducción y Advertencia de Accidentes), los “Troopers” o patrulleros estatales de caminos, vigilan exceso de velocidad, no utilizar cinturón de seguridad, manejar intoxicados, conducir distraídos, no tener pólizas de cobertura a terceros perjudicados, y no tener licencia de conducir.

TE PUEDE INTERESAR: Fallecen 4 por Covid-19 en los Laredos

Lo mismo los policías estatales sacarán de las carreteras y caminos a aquellos que no respetan a ambulancias, patrullas, apagadoras, grúas retiran coches accidentados, vehículos limpiando y trabajando en esas vías, todos con torretas encendidas y con sirenas o algún tipo de sonido de advertencia.

Todos deben hacerse a un lado y conducir despacio, en las carreteras, cuando ven a uno de estos vehículos oficiales, rotulados, los automovilistas y choferes de camiones pesados, deben obedecer estas leyes estatales.

NOTA RELACIONADA: Llaman a no reunirse en Thanksgiving

Esta mañana de jueves, así como la tarde-noche del domingo, serán de mucho tráfico en todo el estado.

“Hay que manejar a la defensiva”, dijo Steven McCraw, director de DPS de Texas.