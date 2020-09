‘The Walking Dead’ anuncia su última temporada

La cadena AMC ha confirmado el final de su mítica serie ‘The Walking Dead’ con una onceava temporada, que concluirá en el 2022; asimismo se anunciaron varias series spin-off basadas en los personajes de Daryl y Carol para el 2023.

‘The Walking Dead’, una de las series más exitosas y vistas de la televisión, la cual está basada en los cómics de Robert Kirkman; en su última temporada contará con 24 episodios.

“Han pasado 10 años; lo que tenemos por delante son dos más por venir e historias e historias que contar más allá de eso. Este será un gran final que dará lugar a nuevos estrenos. La evolución está sobre nosotros”

Scott Gimple

BREAKING: #TheWalkingDead will conclude in 2022 with an extended 24-episode 11th and final season. In 2023, Angela Kang will return to helm a fourth #TWD series starring Norman Reedus and Melissa McBride. Details: https://t.co/256kz1pAzn pic.twitter.com/GLbd3zG6UF

— The Walking Dead (@TheWalkingDead) September 9, 2020