Show de The Weeknd en Super Bowl desata burlas y memes en las redes

No cabe duda que uno de los escenarios más difíciles para los cantantes es el medio tiempo del Super Bowl, pues luego que ha sido protagonizado por leyendas como Michael Jackson y Madonna, también estrellas como Katy Perry y Lady Gaga han encantado con sus shows, por lo que esta tarde los ojos estaban directo a The Weeknd, encargado de la presentación de este año.

Sin embargo las cosas no salieron como se esperaban, pues durante su presentación el intérprete inmediatamente se volvió tendencia. Y aunque hubo varios comentarios positivos, también hubo varios, sobre todo al término de la presentación, en el que se burlaron del esfuerzo del cantante.

“Yo quiero mucho a The Weeknd, pero la netix no me gustó, esperaba mucho más” fue uno de los comentarios en los que se mencionó al intérprete acompañado de una imagen bufónica.

Sin embargo, hubo varios que recordaron momentos de series y películas, como “The Simpson” y “The Devil Wears Prada”, en el que los personajes, tanto secundarios como protagónicos, mostraban su rechazo hacia algo.

Además tampoco faltaron quienes comentaron que realmente esperaban que The Weeknd estuviera acompañado por otro artista, pues a lo largo de las semanas anteriores se barajearon nombres como Daft Punk, Ariana Grande e incluso Rosalía.

Y aunque tenía poco de haber terminado el show, una de las estrellas de la música que no pudo evitar dar su comentario fue el reggaetonero Maluma, quien en un escueto mensaje escribió “muy duro todo”, pero que le hizo falta un remix de “Hawái”, uno de los temas del colombiano.

De inmediato otros nombres que se volvieron tendencia fueron Michel Jackson, recordando la legendaria presentación que el “Rey del Pop” dio en 1993, misma que incluso es considerada una de las mejores en la historia

El traje rojo de The Weeknd luego de las 87,567 veces que lo ha usado en presentaciones

