Tia Remedios: Salir del clóset, Uno más joven, El engaño

La Tía Remedios da respuesta a sus sobrinos que desean un consejo para resolver sus problemas con su pareja, con los amigos y con el trabajo, no te pierdas las historias de la Tía Remedios todos los días, hoy 11 de febrero 2021 te compartimos los casos de unos sobrinos.

Hola, Tía Remedios, ¿puedes darme un consejo? He tenido varios novios, me gustan y pasó un buen rato con ellos, pero siempre terminan gustándome o su mejor amiga o su hermana; sé que eso está mal y mejor termino con ellos.

La cuestión es que siempre me han gustado las chicas, pero nunca he salido con ninguna, en gran medida porque nunca he conocido a ninguna que le gusten las chicas, porque no soy muy abierta con ese tema y me da miedo salir del clóset, pero ya estoy harta y quisiera conocer a una chica, no sólo para pasar un buen rato sino para algo más.

No sé si me podrías presentar a alguna o qué me recomiendas hacer, a dónde crees que podría acudir a conocer chicas igual que yo. Eso es todo y te agradecería mucho si lo pudieras publicar algún domingo, por favor.

Tia Remedios

Emily, 21 años

¡Hooola!, querida Emily, me encantaría poder presentarte a alguien, pero no puedo, acuérdate que la columna no está organizada para presentar personas. Esa persona especial que buscas puede estar más cerca de lo que se te ocurre, el reto es que aprendas a identificar las señales de atracción entre mujeres y que le tomes confianza a lo que sientes y a expresarlo.

Entiendo tu miedo a ser rechazada o a que puedas equivocar una señal, pero eso ocurre también en relaciones entre heterosexuales, así que pierde el miedo y confía en que hay más mujeres a las que les gustan las mujeres de las que te imaginas.

Y no sé a qué sitio enviarte donde puedas estar segura, te prometo que averiguaré más, y por favor vuelve a llamarme para recordarme que tengo un pendiente contigo o bien para que me avises que estás con alguien porque atendiste las señales de atracción, y no son del otro mundo, por ejemplo, es importante el contacto visual, sonreír, invitar a salir, y sentir deseos de besar.

Ni con uno ni con otro

Hola, Tía Remedios, me gusta mucho su columna. Mi problema es que tenía una relación con un chico más joven, lo engañé y nos separamos.

Él quiere regresar conmigo, pero vivo con la persona que lo engañé, aunque no me siento feliz con él, quisiera terminarlo, pero el chico más joven ya se fue a vivir muy lejos. No sé si buscarlo, lo amo, sueño con él, lo extraño mucho y me gustaría volver a verlo. Gracias por todo, ojalá me puedas ayudar.

Tia Remedios

Lizeth, 22 años, empleada

¡Hooola!, querida Lizeth, me alegra que te guste mi columna. ¿Qué crees que te hizo engañar al cuate joven?, ¿y qué crees que te hace extrañarlo ahora que vives con otro? La bronca es que no sabes ni qué onda con tu vida.

Lo más sensato sería que no vivieras en pareja hasta que decidieras cómo para qué chin… quieres estar con un cuate, ¿qué esperas que pase?, ¿en qué fantasía te colocas? Cuando te conozcas más a ti misma podrás saber para qué quieres una pareja y dejarás de estar con uno para brincar a los brazos de otro y luego extrañar al primero.

¿Captas? No se trata de los cuates y de lo que te dan o no te dan, se trata de ti y de no saber qué quieres hacer con tu vida en pareja o para qué demonios quieres una vida en pareja. ¡Reacciona!

Lo extraña

Tía Remedios, rompí con mi novio hace un mes y no logro olvidarlo pese a mis esfuerzos. Hay veces que pienso tanto en él que me lo encuentro en la calle y evito hablarle para no hacerme mucho más daño. Creo que estoy deprimida, tía, y no sé cuánto tiempo tenga que pasar antes de que lo olvide.

Tia Remedios

Renata, 19 años.

Querida Renata, en un mes lo único que se te puede olvidar es pagar el teléfono. A las personas nos toma más tiempo dejar de darles espacio en la vida diaria a las personas que han significado algo en nuestra vida. ¿Olvidarlas? NUNCA.

Todas las personas con las que establecemos relaciones, de cualquier tipo, son inolvidables porque han formado parte de un espacio de nuestra existencia.

Lo que sí pasa, cuando vivimos el duelo correspondiente, es que cuando pensamos en ellas ya no significan lo mismo y el dolor desaparece. Así que deja de azotarte por los rincones y date tiempo de vivir el duelo correspondiente por la relación terminada, y comprende que nunca se te va a olvidar, sólo dejarás de sentir lo que sientes ahora.

Desahogo

Hola, Tía Remedios. Hace tiempo conocí a una persona, me casé con ella, ya tenía ella un hijo, ahora tiene 11 años. El problema es que ella se metió a trabajar y de un tiempo para acá la caché subiéndose a un taxi, me decía que lo había tomado para ir a visitar a su hermana.

Después vi que se volvió a subir al mismo taxi, por lo que la seguí hasta su trabajo, la caché, vio que iba detrás de ellos. Primero me dijo que no era cierto, después me dijo que sí, pero que el taxista era sólo un amigo. Lo peor es que vive enfrente de la casa de mis suegros.

Vivo con esa inquietud, no sé si realmente sean sólo amigos. Una vecina me comentó que los han visto varias veces. No sé que hacer, espero que me puedas ayudar. Necesitaba desahogarme con alguien. Gracias, bonito día, hasta luego.

Tia Remedios

Alejandro, 35 años, comerciante.

¡Hooola!, querido Alejandro. Si contarme lo que te ocurre te sirve de desahogo, ya es ganancia para ti, pero el reto es que decidas qué es lo que deseas hacer con la situación que estás viviendo.

Si tu mujer anda con el taxista no lo admitirá, negar otra relación es algo que hacen TODAS las personas (hombres y mujeres, independientemente de su orientación sexual) que se organizan o se dejan seducir por relaciones extramatrimoniales.

Ahora bien, ¿qué es lo que quieres hacer?, ¿vas a perseguirla hasta que la pesques entrepiernada con el sujeto para comprobarle que está faltando a su compromiso matrimonial?, ¿qué tipo de compromiso hicieron entre ustedes?, ¿acordaron tener amistades del sexo opuesto?, ¿acordaron conocer a esas amistades?, ¿qué acordaron? Todo parece indicar que has llegado a un momento de tu relación en que los dos necesitan sentarse a hablar y revisar qué onda con ustedes dos.

¿Dónde están parados?, ¿qué tiene, qué le falta o qué le sobra a su relación después de estar 10 años juntos? Hay que hablar.

Irresistible

Hola, Tía Remedios. Me involucré con una chava que es muy aventada con los chavos, se llama Fannie, ella vive con su mamá y con su hermana. La verdad es que sólo la quiero para tener sexo. Yo tengo novia y la amo mucho, pero esta chava cuando quiere que tengamos sexo, no me puedo resistir ¿Qué hago?

Tia Remedios

Luis, chofer.

¡Hooola!, querido Luis, si Fannie quiere sexo y tú quieres sexo con ella, además del que supongo tienes con tu novia, ¿cuál es el problema que tienes? Eso de que no te puedes resistir que te lo crea el pino monumental quemado en Paseo de la Reforma.

Asume la responsabilidad que tienes cuando decides encuerartey estar con Fannie, no son los marcianos los que lo hacen, eres tú. Y espero que siempre uses condón para que no le vayas a contagiar algo a la novia que dices amar tanto, considerando que estás metiéndote con una chava a la que tú mismo clasificas como “aventada” con los chavos.

Y también espero que tu novia tenga derecho a encamarse con quien se le antoje además de ti. Si tú lo haces ¿ella también tiene derecho a hacerlo o tienes algún argumento en contra? No te digas ofendido o sorprendido si eso ocurre.

