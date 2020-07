Puentes Internacionales Nuevo Laredo EN VIVO HOY martes 28 de julio

View this post on Instagram

Rastreando a COVID-19 con inteligencia artificial La inteligencia artificial (IA) se está convirtiendo en una poderosa herramienta para rastrear y tratar COVID-19 en Estados Unidos y en el extranjero. Varias instituciones de Estados Unidos están elaborando nueva tecnología con IA o utilizando tecnología preexistente para monitorizar y tratar el nuevo coronavirus. HealthMap, una aplicación de AI utilizada por el Hospital Infantil de Boston, fue lanzada en 2006. Fue uno de los primeros mecanismos de rastreo para detectar el brote de la epidemia de COVID-19 en China. “Los datos de HealthMap han sido utilizados para estudios de investigación de acontecimientos de enfermedades contagiosas”, dijo Kara Sewalk, del Hospital Infantil de Boston, “e incluso puede ser utilizada por el público en general para recibir información en tiempo real sobre eventos de salud en su comunidad’ o en los lugares en los que puedan estar de viaje. Más información: https://share.america.gov/es/rastreando-a-covid-19-con-inteligencia-artificial/